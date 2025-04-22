這不是保溫瓶！ 中國微型無人機可裝3枚手榴彈還可「合體」

中國研發一款微型無人機可裝3枚手榴彈，還可以組合運用。（翻攝自中國央視軍事）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕世界各國發展無人機浪潮一波接一波，中國官方媒體18日發表一篇文章稱，中國發展一款被稱為「會飛的保溫瓶」的微型無人機，其外型與傳統木柄手榴彈相若、重量低於1公斤，卻可容納3枚手榴彈，還可以多機「合體」，以利步兵單位運用於偵察與攻擊任務。

根據中國《央視軍事》微博所述，這型酷似保溫瓶的微型無人機採用模組化設計，可因應不同任務快速掛載偵察或者打擊模組。雖然尚無這型無人機的確切性能數據，但中國官方媒體稱，其為「1公斤以下」級別，且可承載自身二倍重量，共軸雙旋翼結構的槳葉可以折疊，以利使用者收納與攜帶。

根據中國官方媒體所稱，這型無人機可透過高解析度攝影鏡頭、人工智慧裝置進行偵察任務，除了可以即時傳輸敵情，還具備目標識別與自主飛行功能。若執行攻擊任務，則可攜帶3枚手榴彈，且可透過35公厘槍掛榴彈發射器進行拋射。

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另外，操作者可將2至3個微型無人機「合體」，變成一個四旋翼或六旋翼無人機，藉此執行特殊任務。中國軍事專家稱，這類「輕量高效」的微型無人載具，已在俄烏戰爭展現戰術價值，配備AI與模組化機構的低空無人平台，預料將在未來地面作戰中扮演「眼、耳與手」的多重角色。

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