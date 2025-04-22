神秘「長形海域」揭曉：竟是快奇無人艇+圓球雷達科研船電子試驗

有關今日的神秘「長形海域」測試，在地軍事迷今日午間目睹到中科院的「快奇」無人艇，與海鵠1號海上測試船一同出海，陸上則有大陣仗人馬，推估是執行與快奇有關的電戰測試。（圖：李忠衛提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕中科院近期發布一項在蘇澳外海的「長型海域」測試公告，引發外界好奇與議論，今日有在地軍事迷目擊了這項測試，並揭開這項神秘測試的主角們，原來就是「快奇」無人艇與中科院的電子科研船，兩船一同行動，搭配陸上導控站及艦上圓球電子裝置，被推估是執行與快奇有關的電戰測試。

中科院日前公告預定於今（22）日在蘇澳外海執行一項測試，其管制範圍自海岸向外延伸成一個長條型的海平面管制區，這與傳統的火砲、飛彈射擊模式略有不同，令人更加好奇在做什麼「神祕測試」？而今日有在地軍事迷目睹到了這場測試的真面目，並在個人社群媒體上發布了觀察消息。

請繼續往下閱讀...

中科院日前公告預定於今（22）日在蘇澳外海執行一項測試，其管制範圍自海岸向外延伸成一個長條型的海平面管制區，這與傳統的火砲、飛彈射擊模式略有不同。（圖片擷取自政府部門射擊通報）

在地軍事迷指出，今日午間目睹到了中科院的「快奇」無人艇，與海鵠1號海上測試船一同出海，陸上則有大陣仗人馬，與疑似導控站的臨時棚架，讓路過的民眾不難駐足觀望。從拍攝到的畫面可見，「快奇」無人艇與海鵠測試船並肩航行，而測試艦上的圓球狀偵測裝置非常醒目，相比同級的海鵠2號，這是可以裝卸的裝備，因此推測「快奇」試驗很可能與該電子裝置有關。

中科院的海鵠2號同型艦，並未如海鵠1號般裝上圓球偵測器，因此該裝置的裝上可能與此次測試有關。圖為快奇日前海試返港。（圖：李忠衛提供）

由於這次測試所劃定的高度僅標示MSL（海平面高度），並未像飛彈、火砲射擊測試那樣，會標註最大彈道高度，因此相關科研退休人士曾表示，這部分比較像是通訊、光電或是電子戰、電磁波干擾型式的測試，部分測試因為可能會造成大範圍的干擾，並不適合在地面上進行，因此會選擇在特定海域實施。

另外，有關該圓球感測器及地面訊號導控站的出現，也間接證實了上述電戰測試的論述。從中科院網站查閱有關海鵠測試船的資訊可發現，該艦屬於一種測試無人遙控的靶船，具有模擬各式海上目標之射頻訊號、干擾訊號、熱輻射訊號、雷達截面積之能力，亦可配合無人水上載具專案，擴充雷達、武器、聲納等模組；因此，目擊者所見的圓球裝置，不排除是「雷達模組」或是「雷達訊號反射器」的可能。

儘管海鵠被目睹的樣貌與早期的外觀不盡相同，但其展示了該艦的功能，以及可依需求擴充模組的能力。（圖片擷取自中科院資料）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法