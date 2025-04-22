愛國者雷達系統接班人！LTAMDS 獲准量產 效能倍增兼具360度防護

美國陸軍新一代防空雷達 LTAMDS 進入低速率生產。（取自RTX官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍歷經15年努力，正式批准雷神公司（Raytheon）開發的新一代「低層級防空與飛彈防禦感測器」（LTAMDS）進入低速率初始生產（LRIP），以汰換老化的愛國者（Patriot）雷達系統。這款先進雷達具備360度全向接戰能力，被視為美軍整合防空反飛彈（IAMD）現代化的核心，戰力堪稱舊型的兩倍有餘。

美國《國防新聞週刊》（Defense News）報導，LTAMDS將與已部署的「整合戰鬥指揮系統」（IBCS）聯手，構築更堅實的防空網。陸軍飛彈暨太空計畫執行官羅沙諾少將（Maj. Gen. Frank Lozano）表示，這款雷達不僅探測範圍加倍，更能全方位無死角對付來襲威脅，性能遠超舊款愛國者雷達。

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開發過程中，雷神自2019年起承接原型製造任務，原定五年交付，但陸軍為確保系統成熟，額外延長一年測試。這段時間，LTAMDS歷經約一萬小時的嚴苛試驗，包括八次飛彈實彈攔截，以及風雨、塵土、行軍等環境考驗，甚至由士兵模擬實戰操作，測試其耐用性。測試中，LTAMDS成功整合IBCS及愛國者二型（PAC-2）、三型增程版（PAC-3 MSE）飛彈，展現卓越的相容性。

目前，首批低速率生產約製造10套雷達，全計畫預計採購94套。美軍並計畫將兩套測試原型部署至關島，強化當地防空力量。波蘭已搶先訂購12套，成為首位海外客戶。生產方面，每套LTAMDS現需40個月完成，陸軍正與雷神優化供應鏈，目標縮短至36個月。

成本效益方面，羅沙諾少將指出，LTAMDS初始單價約1.25億至1.3億美元（約新台幣41.0億至42.6億元），與舊型愛國者雷達的1.1億至1.15億美元（約新台幣36.1億至37.7億元）相近。作為全新數位化、軟體驅動的雷達，其價格具競爭力，未來成本還可望下降。計畫總壽期成本約130億美元（約新台幣4261億元），並因數位特性得以持續升級，確保數十年內應對威脅的能力。

低速率生產將持續約兩年半，初期作戰測試評估（IOT&E）定於2026財年第四季進行，目標2028年進入全速率生產。LTAMDS的問世，不僅標誌美軍防空技術的躍進，更為盟友提供可靠的防禦選擇。

告別扇形掃描，美軍新防空雷達 LTAMDS 全方位捕捉威脅。（取自RTX官網）

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