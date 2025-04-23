以前線為界停止入侵烏克蘭 英媒曝：普廷可放棄部分領土主權

《金融時報》引述知情人士說法，指普廷打算停止對烏克蘭的入侵行動，且放棄部分領土主權主張。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄停火出現曙光？俄羅斯克里姆林宮22日表示，俄羅斯總統普廷願意考慮烏克蘭總統澤倫斯基提出的、雙方停止互相攻擊平民基礎設施的建議；澤倫斯基同日也提到，只要停火協議生效、戰火停止，烏克蘭就準備好以任何形式與展開談判。英國《金融時報》引述知情人士說法，指普廷打算停止對烏克蘭的入侵行動，且放棄部分領土主權主張。

綜合外媒報導，烏俄戰爭自2022年爆發以來，俄羅斯佔領烏克蘭札波羅熱州、赫爾松州、頓內茨克州及盧甘斯克州，並主張對這4州的主權，被國際間視為違反國際法，烏克蘭仍控制上述4州部分領土。

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英國《金融時報》22日引述知情人士報導指出，普廷本月稍早在聖彼得堡與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）會面時態度軟化，放棄先前4州全數領土的主權主張，可放棄仍由基輔控制地區的主權，並提出以現有前線為界，停止對烏克蘭全面入侵的構想。

《金融時報》報導內容顯示，普廷的最新主張可能是自從2022年戰爭爆發以來，普廷首度表示俄羅斯考慮減少其領土主張要求。

《金融時報》報導指出，作為俄國讓步的回報，美國可能會同意俄羅斯的其他要求，包括承認俄羅斯對於克里米亞半島的主權，並禁止烏克蘭加入北約。

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