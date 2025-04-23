海鯤號4月海測無望？顧立雄：仍期待月底進行、不影響交艦即可

海鯤號潛艦原計畫這個月海試，11月交艦期程則不變。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕國造海鯤號潛艦泊港測試（HAT）階段大致完成，台船現正進行各項的調校工作，原預計本（4）月底進行海測（SAT），不過隨著「時間窗口」即將到來，國防部長顧立雄今（23）日受訪表示，海測仍期待於4月底進行，但他也說，交艦日期訂為11月，因此只要不影響期程即可。

顧立雄今天到立法院外交及國防委員會報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。會前接受媒體聯訪。

針對海鯤號潛艦是否來得及在4月進行海測？顧立雄表示，現在（台船與海軍）正就缺失部分進行加班改善，已要求海軍確保這些項目都達到安全的情況，才會出航海測，現在沒辦法確定日期，但是會盡快。

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國防部長顧立雄。（資料照）顧立雄強調，還是希望海鯤號能於4月底進行海測，「這是我的期待」。至於如果海測實施延後，是否會有影響？顧立雄說明，因為該艦的交艦日期訂於11月，只要海測期程不影響交艦即可。

發函宮廟放軍火？ 顧立雄澄清：是徵求部隊休息場所





針對台中市議員李中質疑，國軍發文給宮廟要求徵調空間存放彈藥軍火，顧立雄澄清，國軍是發函徵求部隊休息的地方，並不是囤放彈藥，對於造成誤會，已要求陸軍檢討。

另有關前國防院執行長李文忠、副執行長韓岡明被性平會評議結果日前出爐，2人性騷、霸凌成立，各記2大過撤職。顧立雄表示，國防院已組成獨立客觀，含有外部委員在內的調查單位，調查結果及國防院相關處置，都是基於國防院認為調查客觀、公正的結果所進行，國防部予以尊重，沒有進一步的評論。

不過，針對同樣涉嫌施壓的國防部整評司前處長張應中，顧立雄指出，之前已將張調離主管職，會再做進一步澄清與理解。

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