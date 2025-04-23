軍武圖輯》法空軍的「立即備戰操演」 幻象2000戰機快速升空馳援

法國空軍兩架幻象2000B戰機，在收到任務指令後迅速從駐地「南希－奧奇空軍基地」升空，展開機動部署。（法國空軍官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕法國空軍今（23）日表示，為驗證部隊戰備能力、作戰韌性與接戰應處機制，昨（22）日發起代號「JADE」的機動部署演練，從東北隅駐地派出多架幻象2000D、2000B戰機，迅速飛往該國中、西、東、南五處基地，確保威脅來襲時仍具備作戰優勢。

本次任務主角，是本（4）月稍早才完成中期性能提升工程的幻象2000D RMV戰機，以及雙座兄弟機幻象2000B戰機，自法國東北隅的「南希－奧奇空軍基地」（BA 133）出動，在短時間內機動前往鄰近的呂克瑟伊－聖索沃基地 （BA 116）、中北部的奧爾良－布里西基地（BA 123）、中部阿沃爾基地（BA 702）、西部羅什福爾基地（BA 721）及南部的沙隆－德－普羅旺斯基地（BA 701）五處。

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法國空軍第3戰鬥機聯隊當地時間昨（22）日投入「聯隊迅速出動」（JADE）演練，由所屬幻象2000D、2000B型機，模擬突發敵情，緊急出動到圖中五處基地，快速形成戰力。（法國空軍官方Facebook）本次參演的法軍第三戰鬥機聯隊並未收到事前通知，絕大部分動作多在聞令後展開，考驗部隊的戰備能力和臨場反應。（法國空軍官方Facebook）

法國空軍指出，本次演練並未事先通知參演的第3戰鬥機聯隊，意在考驗部隊在突發敵情下的快速戰備、機動和作戰韌性，以利制敵於先。這樣的演練模式不只呼應任務代號「聯隊迅速出動」（JAillissement D’Escadre）之意，也帶有「立即備戰操演」的意味。

地勤人員為幻象2000D戰機進行起飛前檢查。（法國空軍官方Facebook）飛行員陸續進入幻象2000D戰機駕駛艙。（法國空軍官方Facebook）幻象2000D戰機起飛，前往駐地外據點機動部署。（法國空軍官方Facebook）

據航空新聞網站《FlightGlobal》最新統計，法國空軍截至去（2024）年底仍有103架幻象2000系列戰機服役中，其中，幻象2000D戰機有61架、訓練用的幻象2000B-S5型機則有6架；前者的其中50架日前才完成9年的中期延壽升級，使其能和「飆風」（Rafale）戰機搭檔，繼續服役到2030年代。

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