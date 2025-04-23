中國人不只參戰還幫俄生產無人機！烏克蘭怒召中國大使抗議

烏克蘭總統澤倫斯基在當地時間22日在記者會上透露，中國公民正在俄羅斯一處無人機生產基地工作，將向中國表達抗議。（路透）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕就在美國持續嘗試調停烏俄戰爭之際，烏克蘭召見中國駐烏克蘭大使，就有關中國公民在俄羅斯軍隊服役，以及中企協助俄羅斯生產軍工裝備等指控表達嚴重關切。

據《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基在當地時間22日在記者會上透露，中國公民正在俄羅斯一處無人機生產基地工作，他指示官員透過正式管道向中國政府發送相關證據，「我還特別要求烏克蘭國家安全局將更多關於在無人機工廠工作的中國公民的訊息提供給中方。」

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烏克蘭外交部也發布聲明稱，烏克蘭對「中國公民參與對烏克蘭的軍事行動，以及中國公司在俄羅斯製造軍事產品」表示嚴重關切，並稱已召見中國駐烏克蘭大使馬升琨。

對此中國外交部否認這項說法，《路透》指出，正值美國試圖終結俄烏戰爭的敏感時刻，烏克蘭近期對中國的一系列指控尤其引人注目。

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