美陸軍強制男女同體測標準 衝擊女性戰鬥員額

美國陸軍計畫對戰鬥職位男女採相同體測標準，預計將對女性士兵帶來嚴峻挑戰。圖為一名高中JROTC（預備軍官訓練團）學員在陸軍活動中塗抹迷彩，準備迎接可能的軍旅生涯。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍22日公布計畫，將對擔任戰鬥職位的男女士兵實施一套完全相同的體能測驗標準。此前，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已下令，要求廢除前線崗位基於性別區分的體能要求。

這項經過修改的陸軍體能測驗（AFT）將取代舊有的戰鬥體能測驗（CFT），採取「性別中立」原則。這意味著，在21種戰鬥專長職位服役的女性士兵，未來必須達到與男性士兵相同的體能基準。英國《衛報》報導指出，此一變革預計將導致符合這些職位資格的女性人數大幅減少。

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陸軍在新聞稿中宣稱：「包含五個項目的AFT旨在強化士兵體能、提升戰備能力，並增加部隊的殺傷力。」新的測驗取消了「站立力量投擲」（俗稱「丟球」），改為更精簡的評估項目，包括硬舉、伏地挺身、棒式（平板支撐）、兩英里（約3.2公里）跑步，以及衝刺拖拉搬運。對年輕女性而言，標準顯著提高，例如硬舉重量從120磅（約54公斤）提升至140磅（約63.5公斤），兩英里跑步的合格時間則需縮短近90秒。

然而，《衛報》指出，這項新政策似乎與美國陸軍2017年一份針對士兵的研究結論相悖。該研究認為，「男女之間在心肺功能與肌力表現上的差距，應透過針對性的體能訓練計畫來盡量縮小生理差異」，而非直接採用相同標準。此外，蘭德公司2022年的一份研究也發現，在舊的體能測驗中，女性及年長軍職人員的「不合格率顯著高於男性及年輕士兵」，這也讓外界質疑新統一標準的可行性。

根據陸軍新聞稿，未來戰鬥職位士兵在採取性別中立標準後，必須在AFT每個項目中至少獲得60分，且總分最低須達350分。現役部隊需在2026年1月前達標，國民兵與後備役人員的期限則為2026年6月。

值得注意的是，國防部長赫格塞斯過去曾公開表示，他不認為應允許女性擔任戰鬥職位，儘管後來略微修正了立場。這位前福斯新聞（Fox News）主持人近期在一本書中寫道，「女性體能上無法達到與男性相同的標準」，並稱社會需要母親，「但不是在軍隊裡，尤其不是在戰鬥單位」。

陸軍士官長穆林納克斯（Christopher Mullinax）表示，若士兵連續兩次未能達到新標準，可能面臨被陸軍汰除的風險，或者必須轉調至非戰鬥職位。非戰鬥職位的體能測驗，則將繼續沿用區分性別與年齡的計分標準。

陸軍將於今年6月1日起逐步推行這些變革，完整的實施指導方針預計於5月公布。

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