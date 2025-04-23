軍武圖解》「拖式2B」防護升級大開箱！ 解析你不知道的新飛彈車

我國向美採購的拖式2B飛彈車，於上周末駛入逢甲大學供民眾「超近距離」觀賞，不只外觀，連車內的樣貌都可一睹拍攝。本報以圖解的形式，帶您更認識這款最新裝備的各項細節。（記者劉宇捷攝影、製圖）

〔記者劉宇捷／台中報導〕我國向美採購的拖式2B飛彈車已陸續到貨接裝，這些「新車」近日配合台中威逸盃模型賽暨全民國防活動，特別於駛入逢甲大學供民眾「超近距離」觀賞，不只外觀，連車內的樣貌都可一睹拍攝，甚至比基地開放還親民！本報以圖解的形式，帶您更認識這款最新裝備的各項細節。

為配合全民國防推廣活動，國軍於19、20日出動新式M1167拖式裝甲悍馬車（拖式2B飛彈車），在逢甲大學進行裝備陳展；現場官兵介紹，拖式2B飛彈車在防護、車內設備及武裝的大幅升級下，並不會影響機動性能，且在戰時僅需花3分鐘即可完成架設、投入作戰。

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罕見公開的拖式2B飛彈車內視角，可見車頂砲座環與射手防護腰帶。（記者劉宇捷攝）

防護提升，但速度不降

現場解說官兵表示，新式飛彈車全車採用防護鋼板與防彈玻璃包覆，全車能抵抗7.62公厘的子彈射擊，車底也設有鋼板，亦能一定程度的防護地雷及手榴彈等爆炸裝置，防彈玻璃部分，也能抵抗至少3發的同口徑子彈；而車輪部分，也採用可抵禦小口徑子彈射擊的設計；記者實際體驗開關門，即能明顯感受到無論是推門或是扭動門把，都需出大於平時關車門至少5倍大的力氣。

車內布局大致與舊款相同，但是新增了空調與環控系統，為乘組員提供更好的操作環境。（記者劉宇捷攝）

有趣的是，這些重大升級看似為車體增加了不少重量，但官兵表示，這並不會影響該車的機動性能，因為新式的引擎也同步增加了「渦輪」裝置，因此即便全車重量提升到了5.9噸，依然能跑出時速113公里的高速，實際開起來「力道蠻大的」、「操縱感覺比傳統的悍馬還靈敏」。

新式飛彈系統，3分鐘內安裝作戰

而拖式飛彈車最重要的武裝升級在於車體上方的BGM-71（TOW）拖式飛彈武器系統，在觀測介面上有別於傳統的拖式飛彈車，整合日間光學、夜間紅外線觀測、紅外線測距三大功能為一體，並新增遙控手把及按鈕，可更精確的瞄準、操控修正目標，彈體使用最新無導線版的TOW2B-RF飛彈，射手可自行設定平攻或攻頂，大幅提升作戰彈性。

新的拖式飛彈系統在觀測介面上，整合了日間光學、夜間紅外線觀測、紅外線測距三大功能為一體，並新增遙控手把及按鈕，可更精確的瞄準、修正。（記者劉宇捷攝影、製圖）

新型拖式飛彈車的射手操作視角，可見目鏡與空的飛彈發射筒尾部。（記者劉宇捷攝）

一般來說，一輛拖式2B的車組員由車長、駕駛、砲手與副砲手4人組成，在戰時環境下，車組人員須在3分鐘的時間內架設好並投入作戰，射擊標準則是要求30分鐘內完成28發射擊。而飛彈車的後部車廂可搭載至少5枚的備用彈，發射系統設計為可快速拆卸更換的形式，射手可簡易將發射後的空筒取下，並透過車體與艙間的小門提取新彈藥，接者迅速安裝至可發射狀態。

飛彈車的後部車廂可搭載至少5枚的備用彈，發射系統設計為可快速拆卸更換的形式，射手可簡易將發射後的空筒取下，並透過車體與艙間的小門提取新彈藥。（記者劉宇捷攝）

終於有環控冷氣了！

新式飛彈車的砲塔跟舊式相同，具有360度旋轉的能力，下方設有射手防護帶，除可作為腰部保護外，也提供射手短暫乘座休息使用。至於車內布局大致與舊款相同，但是新增了空調與環控系統，這樣的設計一部分是起源於美軍須在寒冷的冬天為引擎保溫，以利發動起來，不過同時也能為乘組員提供更好的操作環境。

此次拖式2B飛彈車近距離展演，不僅展現國軍裝備現代化成果，也以親民方式拉近軍民之間的距離；透過現地體驗，讓戰場科技不再遙遠，更讓過往生硬的國防議題，走進你我的日常與心中。

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