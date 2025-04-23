搭檔NMESIS強化濱海作戰 美陸戰隊MADIS系統投入肩並肩軍演

日前運抵菲律賓本土的美軍陸戰隊「陸戰隊空防整合系統」（MADIS），隸屬第三濱海防空營陸基空防連。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美、菲年度重點軍演「肩並肩」（Balikatan 25）現正進行中，不只參演規模更勝以往，演練期間所投入的新式軍備及演練課目，在當前局勢下更備受關注；繼先前證實將在巴丹群島進行NMESIS系統演練後，美軍陸戰隊今（23）日宣布，將在菲國本土部署「陸戰隊空防整合系統」並實彈射擊，這也是該系統在印太的第二度射擊。

美軍陸戰隊表示，現正投入肩並肩軍演的第3陸戰濱海團（3rd MLR），將透過聯合演訓檢驗飛彈防禦暨防空（IAMD）體系的綜合效能；隸屬第三濱海防空營陸基空防連（GBAD, 3rd LAAB）的「陸戰隊空防整合系統」（MADIS）也將投入其中，這是該系統繼年初於夏威夷首次實測後，今年第二度於印太地區進行實彈射擊。

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2024年投入美軍陸戰隊服役的MADIS儎台，今年1月在夏威夷實施印太首次實彈射擊，而在肩並肩軍演期間則將第二度實射。（美軍陸戰隊官網）

去（2024）年底投入美軍陸戰隊服役的陸戰隊空防整合系統，主要分為Mk1、Mk2兩車型。兩者均以聯合輕型戰術車輛（JLTV）為儎台，前者採用RS6遙控武器站（RWS）並整合30公厘鏈砲、7.62公厘的M240同軸機槍，再搭配「刺針」防空飛彈，具備攔截低空慢速定翼機、直升機以及無人機的能力；後者則主掌指揮管制（C2）及目獲任務，並與前者相互連動，提升野戰防空能量。

圖為美軍陸戰隊官兵對MADIS系統整備情形。（美軍DVIDS網站）美軍陸戰隊的MADIS儎台分為Mk1、Mk2兩車型，圖中官兵正為Mk1型車安裝刺針飛彈，圖右車輛則是專司指管的Mk2型車。（美軍DVIDS網站）

美軍陸戰隊指出，這次軍演部署的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」、「陸戰隊空防整合系統」，意由後者戒護前者，為前者所屬的中程飛彈連爭取部署時間、確保系統與作戰人員的安全，遂行海上打擊任務。而這兩套系統，也是美軍陸戰隊「兵力設計」轉型計畫中的新一代作戰主力。

《國防新聞》（Defense News）今日報導指出，美軍陸戰隊在2024財年（FY2024）共編列1.3億美元採購13套MADIS儎台，並預劃在2035年前籌獲190套同型系統，分屬第3、4、12陸戰濱海團旗下的各濱海防空營。

除了第三陸戰濱海團外，美軍陸戰隊未來還將擴大採購MADIS儎台，並陸續配屬到其他陸戰濱海團的濱海防空營（LAAB），強化野戰防空效能。（美軍DVIDS網站）

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