限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中國35機艦擾台 顧立雄證實共軍昨2度海空聯訓
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（23日）公布中共解放軍昨（22）至今侵擾台灣周邊海空域情況，自昨晨6時至今晨6時止，合計偵獲中國軍機29架次、軍艦6艘次及2艘中共公務船持續在台海周邊活動，其中25架次共機逾越海峽中線，環台侵擾。國防部長顧立雄證實，共軍昨天上、下午2度在我西南執行海空聯訓。
根據國防部公布圖資顯示，共軍自昨日上午8時50分起至晚間8時15分止，派遣戰鬥機、轟炸機、無人機、直升機及輔戰機等合計29架次擾台，其中25架次進入我方防空識別區，搭配6艘軍艦及2艘公務船，環台進行侵擾。
請繼續往下閱讀...
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部長顧立雄今天上午回應立委陳俊宇質詢時證實，國軍對中國動態有密切關注和因應作為，昨天有掌握中國在我西南空域，分別於上、下午各進行一次海空聯訓。