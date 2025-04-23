中國35機艦擾台 顧立雄證實共軍昨2度海空聯訓

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（23日）公布中共解放軍昨（22）至今侵擾台灣周邊海空域情況，自昨晨6時至今晨6時止，合計偵獲中國軍機29架次、軍艦6艘次及2艘中共公務船持續在台海周邊活動，其中25架次共機逾越海峽中線，環台侵擾。國防部長顧立雄證實，共軍昨天上、下午2度在我西南執行海空聯訓。

根據國防部公布圖資顯示，共軍自昨日上午8時50分起至晚間8時15分止，派遣戰鬥機、轟炸機、無人機、直升機及輔戰機等合計29架次擾台，其中25架次進入我方防空識別區，搭配6艘軍艦及2艘公務船，環台進行侵擾。

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國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部長顧立雄今天上午回應立委陳俊宇質詢時證實，國軍對中國動態有密切關注和因應作為，昨天有掌握中國在我西南空域，分別於上、下午各進行一次海空聯訓。

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