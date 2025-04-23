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洛馬5.8代機！ 擬為F-35進行80％六代機技術升級 且成本遠低F-47

2025/04/23 13:33

洛克希德馬丁將研擬把NGAD（六代機）計畫中所研製的新一代技術成果，深度整合到現有的F-35載台中，使其具經濟效益的提升到「第五代+」。（圖片取自洛克希德馬丁網站）洛克希德馬丁將研擬把NGAD（六代機）計畫中所研製的新一代技術成果，深度整合到現有的F-35載台中，使其具經濟效益的提升到「第五代+」。（圖片取自洛克希德馬丁網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在川普授予波音F-47六代機產製計畫後，計畫中落馬的洛馬，決議走向一條特殊的道路。該公司執行長近日表示，他們將研擬把NGAD（六代機）計畫中所研製的新一代技術成果，深度整合到現有的F-35載台中，目標使用50%的成本，達到約80%的六代機先進能力，將F-35提升到「五代+」，並稱其為「NASCAR升級」方案。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，洛克希德馬丁執行長Jim Taiclet在近日的電話會議中表示，洛馬不會對美國政府將NGAD合約授予波音而提出抗議；相反地，公司將積極把NGAD競標期間所開發的各項新技術，導入既有的F-35和F-22機隊中，目前部分技術已納入F-35 Block 4的最新版本中。

從成本與實際面來看，洛馬希望推出具經濟效益的未來空優選擇，因此Taiclet進一步說明，目前已嘗試的F-35為例，公司希望將其他技術也快速整合到F-35上，並提供給美國國防部採用，如此就有機會讓F-35達到80%的第六代能力，而每架的單位成本卻只有F-47的50%。這正是洛馬新提出的「五代+」構想，並將其稱為「NASCAR升級版」

NASCAR升級與NGAD比較。洛馬希望在F-35上使用50%的成本，升級達到約80%的六代機先進能力。（劉宇捷編輯）NASCAR升級與NGAD比較。洛馬希望在F-35上使用50%的成本，升級達到約80%的六代機先進能力。（劉宇捷編輯）

「NASCAR」是下一代戰鬥系統「NGAD」的子計畫之一，主要負責定義未來的作戰任務需求，並投入初期規劃與設計；目前，NASCAR的研究重點包含「人機協同作戰」、「多域感知」、「分散式殺傷鏈」、AI「數位工程與模擬」、「模組化與開放架構」等，也就是探討載人機與無人機如何分工、擺脫中央指揮的多點協同攻擊、AI模擬未來場景並提供設計、開放式系統以利整合，以及可能的新材料投入。

洛馬強調，這讓盟國在不擁有NGAD的情況下，也能參與未來空戰。此外，報導也分析，NASCAR升級」是讓現有的F-35及F-22更強大，並在F-47可能無法順利投產時介入做為替代。

授予波音公司的F-47六代機（NGAD）渲染圖。（圖:美國空軍）授予波音公司的F-47六代機（NGAD）渲染圖。（圖:美國空軍）

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