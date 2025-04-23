衛星揭密！中國青島秘密基地藏6艘核潛艦 戰略意圖引憂慮

衛星影像顯示，至少六艘現役潛艦停泊於中國位於青島附近沙子口的海軍基地，該基地可直接通往東海、黃海及日本海

。（圖：Google Earth）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新衛星影像揭露中國一處先前隱藏的海軍基地，至少停泊六艘核潛艦，坐實北京持續擴張軍力，引發外界對其海洋戰略及區域穩定的高度關切。該基地位於青島，可直接通往黃海、東海及日本海。

《每日郵報》報導，率先判讀影像的澳洲獨立海軍分析師勒克（Alex Luck）指出，基地內的六艘核潛艦中，有五艘是配備傳統武器的攻擊型核潛艦，包括兩艘091型、兩艘093A型及一艘型號不明的潛艦。此外，影像中還可見到中國唯一一艘、現已除役並由094型取代的092型（Type 092）彈道飛彈核潛艦。專家認為，此基地可能是中國擴張海洋戰略的核心一環。

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這項發現引起西方關注。倡議團體「香港自由基金會」英國公共事務與倡議主管克拉克（Robert Clark）表示，這證實了中國軍事戰略的兩大面向：一是意圖持續挑戰國際法，加速核擴散；二是渴望突破成為真正的「藍水海軍」，積極主宰遠至第三島鏈、澳洲及印度洋的戰略海上交通線。他認為，青島基地與新揭露的核潛艦將賦予北京巨大的戰略優勢，並呼籲西方國家，如英國派遣航艦打擊群（CSG）通過台灣海峽，以示反制。

北京近年明顯聚焦於其核武庫的現代化。儘管中國宣稱奉行「不率先使用核武」政策，並擁有約600枚核彈頭，但在過去15年間已建造12艘核潛艦，包括在2019年國慶閱兵中展示的六艘晉級（Type 094）彈道飛彈核潛艦，每艘可攜帶多達12枚飛彈。專家預計更新型的096型潛艦可能在2030年代服役，預期將搭載射程更遠的彈道飛彈，強化海基核嚇阻能力。

圖為中國海軍的094A型晉級（Jin-class）核動力彈道飛彈潛艦（前景）。此型潛艦是解放軍海軍建立海基核嚇阻能力的關鍵裝備。（路透資料照）

目前，中國人民解放軍海軍同時擁有核動力潛艦及規模龐大的柴電動力潛艦艦隊。美國情報評估，解放軍的潛艦總數預計將從目前的60艘增長至今年底的65艘，並在2035年達到80艘。

創辦人兼執行董事裴倫德（Luke de Pulford）警告，中國正進行「史上最大規模的軍事擴張」，西方國家卻彷彿視而不見，仍尋求與中國進行貿易投資。他呼籲西方盡快覺醒，認清北京已處於「備戰狀態」，台海衝突的代價可能高達全球GDP的10%或更多，應與盟友共同劃定紅線，建立有效嚇阻。

分析認為，這些潛艦除了嚇阻作用，也可能賦予北京核反擊的「第二擊能力」。

然而，中國的潛艦發展並非全無阻礙。據美國國防官員及衛星影像，2023年曾有一艘周級（Zhou-class）新型潛艦在船塢沉沒。

衛星影像顯示停泊於中國青島第一潛艦基地的其中一艘現役潛艦。照片清晰呈現潛艦緊靠碼頭的狀態。（圖：Google Earth）

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