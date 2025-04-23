爆改舊車再利用 烏克蘭把T-55戰車改裝成BMP-55裝甲車

烏克蘭BMP-55履帶裝甲車近期現蹤，厲害之處在於，這型裝甲車是自冷戰時期的T-55戰車「爆改」而來。（取自X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭迄今超過3年，雙方在大量軍備耗損下，紛紛發揮巧思活用舊型裝備。外國軍聞網站報導，烏軍近期操作一款BMP-55履帶裝甲車上戰場，且這款裝甲車，竟是自冷戰時期的T-55戰車「爆改」而來，讓步兵可在戰車等級的厚實裝甲保護下穿梭戰場。

根據外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）22日報導，烏克蘭一輛BMP-55裝甲車近期於戰場上現蹤，雖然無法得知這輛車於何時、何地出沒於戰場，烏克蘭當局也未對此多做評述，但從已曝光的影像判讀，這輛BMP-55疑似投入前線地區，進行實戰任務。

這則消息引發國外網友關注的原因，在於BMP-55並非新型裝甲車，而是自歷史悠久的蘇聯時期T-55戰車「爆改」而來，首先，必須將T-55戰車的100公厘滑膛戰車砲與砲塔去除，隨後將底盤的內部空間進行改裝，變成可容納官兵的座艙。

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值得一提的是，BMP-55裝甲車保留了T-55戰車的重裝甲，根據公開數據，即使T-55戰車問世於1955年左右，已無法與現在主力戰車防護力比擬，但正面裝甲厚達20公分，側面與後方裝甲則介於30公厘至80公厘間，用在裝甲車之上仍綽綽有餘，可以抵禦14.5公厘穿甲彈射擊，甚至擋下TM-57反戰車地雷、RPG-7反裝甲火箭的破壞威力。

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