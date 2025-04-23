睽違七年 南韓陸軍在兩國「軍事分界線」周邊重啟砲兵實彈射擊

南韓陸軍的K55A1自走砲，此為示意圖。（歐新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓陸軍昨（22）日透露，前一天在該國鄰近南、北韓軍事分界線（MDL）的京畿道坡州市境內，實施了砲兵部隊實彈射擊訓練。儘管兩國曾在2018年簽訂象徵停火的《九一九軍事協議》，在北韓前年發射「萬里鏡1號」衛星後，導致南韓片面中止協議，並恢復鄰近區實彈射擊，本次的陸上訓練，則象徵雙邊的緊繃態勢進一步升級。

《韓聯社》前（22）日報導指出，南韓陸軍21日出動麾下6門「K55A1」及12門K9A1自走砲，機動至坡州市臨津江邊的陣地，朝駐韓美軍與南韓聯合管轄的史托里靶場（Story Range）內，發射60枚砲彈。

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報導進一步陳述，南、北韓2018年簽署的《九一九軍事協議》，主要規範雙方停止在軍事分界線5公里內實施砲兵射擊訓練，以及團級規模的野戰訓練，並促進兩國非軍事區（DMZ）透明化等措施，共同推動朝鮮半島局勢降溫。

南、北韓自2018年共同簽訂《九一九軍事協議後》，雙邊便停止在鄰近軍事分界線的地區實施大規模軍事演習；隨著北韓近年軍事威嚇增強，促使南韓以全面中止協議作為回應，並恢復周邊的實彈射擊訓練。（法新社資料照）

不過，由於北韓近年軍事挑釁不斷，加上2023年發射萬里鏡一號衛星，引發南韓嚴正譴責並片面中止部分協議，去（2024）年中更全面終止該協議，並在同月恢復海上砲擊訓練。至於本次在軍事分界線附近實施的陸上砲擊訓練，則是南韓2018年簽訂《九一九軍事協議》後，事隔七年恢復陸上實彈射擊。

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