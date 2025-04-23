高空狙擊！烏軍無人機4000公尺高度擊傷俄大型偵察機

Forpost-R 最初源自以色列航太工業（IAI）的「搜索者 II」（Searcher II）無人機（取自IAI官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方近日達成一次創紀錄的高空攔截，由第414獨立無人機系統旅（俗稱「馬迪爾之鳥」Magyar’s Birds）操作的反無人機，在約4000公尺高度成功擊傷一架俄軍稀有的大型前哨情監偵無人機（ Forpost-R），展現其在高空對抗大型目標的潛力。

烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，該旅指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）於4月20日公布的影片顯示，烏軍反無人機精準擊中 Forpost-R 的尾部。布羅夫迪指出，這架受損的俄軍無人機設法飛越前線返回，但其降落時墜毀的可能性極高，恐成為俄軍的一項不可逆損失。

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Forpost-R 是俄軍現役最大的無人機之一，起飛重量約500公斤，翼展近9公尺，機身長6公尺。其較大機身能搭載高解析度攝影機，執行遠高於「海鷹-10」（Orlan-10）或 Zala 等小型無人機（通常操作於1.5 公里以下）的偵察任務。這次成功攔截證明，烏克蘭的反無人機有能力在遠超常規交戰高度打擊大型空中威脅。

然而，Forpost-R 僅被擊傷而非直接摧毀，也引發討論，認為這類攔截型無人機的爆炸酬載可能不足以單次打擊就癱瘓或擊落大型無人機。

Forpost-R 最初源自以色列航太工業（IAI）的「搜索者 II」（Searcher II）無人機。俄羅斯於2012年取得授權在國內生產，早期版本使用以色列零組件。2014年國際制裁後，俄國推動「進口替代」計畫以實現本土製造。至 2019年，俄國展示了升級版的 Forpost-R，號稱配備國產零件，並能掛載 KAB-20S 小型導引炸彈。不過，先前遭擊落的 Forpost 殘骸分析顯示，其廣泛使用西方民用級電子元件及進口引擎（如澳洲 Jabiru 2200 和德國 3W-55）。

儘管俄羅斯在授權到期後持續透過逆向工程生產此系統，但以色列政府及以色列航太工業至今未公開表示反對或採取法律行動。

烏軍公布的影片截圖，顯示其反無人機於4月20日，在約4000公尺高空鎖定俄軍 Forpost-R 大型偵察機的瞬間。 （拮取自影片）



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