軍武新知》專門For夜戰的步槍！ 奧地利STG 77 A1整隻綠油油的

STG77 A1步槍新增了紅點瞄準具及用在遠距離攻擊的光學系統，槍枝表面也塗上綠色的特殊塗料，以降低在敵夜視鏡中的可見度。（圖片取自@Southwood_的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕你有聽過專門為夜間環境設計的戰鬥步槍嗎？這個特殊的改版槍枝，近期被奧地利聯邦陸軍開始採用並移交首批部隊。該槍名為STG77 A1「夜間戰士」（Nightfighter），是由標準型STG77突擊步槍改良而來，新增了紅點瞄準具與用在遠距離攻擊的光學系統，槍枝表面也塗上綠色的特殊塗料，以降低在敵夜視鏡中的可見度。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，奧地利國防部日前在毛特恩（Mautern）拉布軍營（Raab Barracks）舉行的交接儀式上，正式向第3獵兵旅（Jäger Brigade）移交第一批特製步槍，這批新部屬的槍枝為Sturmgewehr 77 A1（STG77A1）突擊步槍，是專為夜間戰鬥而改良的版本，因此又被稱為「夜間戰士」。

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奧地利國防部日前在毛特恩（Mautern）拉布軍營舉行的交接儀式上，正式向第三獵兵旅移交第一批STG77 A1夜戰步槍。（圖片取自Klaudia Tanner的Ｘ帳號）

奧地利國防部長Klaudia Tanner（左）親自將新步槍授予部隊。（圖片取自Klaudia Tanner的Ｘ帳號）

STG77 A1源自該國的標準製式步槍STG77，不過則針對夜間作戰而升級，其整合了用於快速捕獲目標的紅點瞄準器，以及用於在遠距離攻擊目標所用的光學系統，甚至步槍的表面也塗上了一層特殊塗料，這種綠色漆面能降低在敵方夜視系統中的可見度。據報導，這些修改的成本高達1070萬歐元（約3.9億新台幣）。

作為單兵武器現代化的一環，奧地利軍方計畫共接收4000把STG77 A1步槍，讓部隊在夜間作戰中佔有優勢，同時提升戰鬥安全性。（圖片取自Klaudia Tanner的Ｘ帳號）

奧地利軍方計畫共接收4000把STG77 A1夜間戰鬥步槍，將配發涵蓋了4個陸軍旅、警衛隊、第8獵兵營、陸軍部隊學校和特蕾莎（Theresian）軍事學院。奧地利軍方希望透過這款新的改進，讓部隊在夜間作戰中佔有優勢，同時也大大提高了應對未來作戰能力和安全性。

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