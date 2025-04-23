每月可產5萬發155公厘砲彈 美陸軍插旗阿肯色州建新工廠

駐韓美軍操作M109A6自走砲，發射155公厘砲彈。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國在烏俄戰爭期間提供諸多武器、彈藥給烏克蘭，但也暴露自身產能與庫儲不足問題。根據美軍媒體《星條旗報》報導，美國陸軍攜手通用動力公司，在美國阿肯色州卡姆登（Camden），啟用一座生產155公厘砲彈的工廠，預計月產量可達5萬發，占美國陸軍月總產量的一半。

《星條旗報》22日報導表示，位於阿肯色州的新工廠，將負責砲彈製造、組裝與包裝作業，採用先進的自動化與數位追蹤技術，確保生產效率與品質；參與此計畫的通用動力公司表示，該工廠配備了最新的風冷系統，提升砲彈產製作業成效，並減少有害廢棄物的產生。

美國賓州一處陸軍工廠的員工正在產製砲彈。（彭博社）據統計，阿肯色州新工廠落成後，每個月可以量產5萬發155公厘砲彈，約占美國陸軍月總產量的一半。而在烏俄戰爭爆發前，美國陸軍每月僅能生產1萬5000發155公厘砲彈。

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）表示，這座工廠是陸軍現代化投資的一部分，將有助於強化國防工業基礎，確保美軍得以迅速且大量地提供所需彈藥。他強調，生產設施強化為打贏戰爭之本。

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烏克蘭官兵正扛起一發155公厘砲彈，在烏俄戰爭爆發後，美國提供給烏克蘭的155公厘砲彈總數，高達300萬發。（美聯社檔案照）烏俄戰爭2022年爆發迄今已3年，根據美國國務院統計，美國已向烏克蘭提供超過200門155公厘榴彈砲，以及超過300萬發砲彈。即使美國總統川普重返白宮、縮減對烏克蘭的軍事支援，但美軍官員說，這場戰爭也暴露彈藥供應鏈問題，例如，部分155公厘砲彈的零件供應來源單一，導致量產遭到限縮，因此，美國陸軍計畫持續新闢生產工廠，藉此擴充產能並分散風險。

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