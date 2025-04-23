因應南海台海緊張 美軍擴大在菲預置戰略物資

為支援如圖中美國陸戰隊在菲律賓蘇比克灣的後勤作業，美國海軍正尋求建立大型倉儲設施。 （圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍正尋求在菲律賓租賃大型倉儲設施，計畫2026年啟用，租期十年。地點鄰近蘇比克灣與克拉克，用於存放與維護裝備，此舉可能成為1992年美軍撤離後在菲最大規模的預置部署行動。

美國海軍學會新聞網（USNI）報導，根據美國海軍部發佈的招標文件，該部門希望租賃一處面積介於1萬9979至 3萬3022平方公尺的溫控倉儲設施，理想目標為後者。新設施將用於「儲存與維護車輛及車輛裝備」。這規模遠超先前在蘇比克灣海軍支援站租用、面積約5300平方公尺的倉庫，後者主要支援美國陸戰隊在菲國及區域內的集結部署。

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文件明確要求，新設施必須位於海軍支援站約96.5公里範圍內，且由蘇比克灣都會管理局或克拉克經濟自由港區管轄。前身為美軍庫比角海軍航空站（Naval Station Cubi Point）的蘇比克灣港，每年春季皆因美軍湧入參與「肩並肩」（Balikatan）等聯合軍演而顯得格外繁忙。近期，蘇比克灣也成為疑似中國間諜活動的焦點，據報有人記錄美軍船艦進出該戰略海灣及為2025年「肩並肩」演習預置裝備的情況。

若按海軍偏好的最大規模建造，這座位於呂宋島的計畫中倉儲，其面積將超過美國陸戰隊在挪威特羅姆斯達爾（Tromsdal）最大預置儲存點的規模。招標文件中還明確列出需要設置電子、車輛及通訊設備的多個維修工場。雖然未直接提及彈藥儲存，但文件指出將由陸戰隊提供一座高安全性的模組化軍械庫，預計將有約69至100名人員在此設施工作。

報導提到，在南海及台灣海峽緊張局勢升溫的背景下，美菲防務合作日益緊密，越來越多美軍人員前往菲律賓與菲軍共同訓練。然而，這些部隊常面臨基礎設施不足的問題。三十多年前美軍基地撤離菲律賓，也意味著相關裝備儲存與維護設施的消失。近年來，美國已擴大投資改善美菲軍事基礎設施，重點包括蘇比克灣及九處「強化國防合作協議」（EDCA）地點。這些指定的菲國軍事基地允許美軍輪換部署及進行美方資助的建設項目。

一旦此租賃計畫落實，將使美軍能在2026年至2036年間於菲律賓領土上儲存和維護裝備。招標文件同時註明，海軍尋求的是無續約選項的十年期租約。

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