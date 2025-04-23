距莫斯科60公里發生大爆炸 俄軍10萬噸飛彈、砲兵彈藥一次掰掰

距俄羅斯首都莫斯科僅60公里的俄國國防部飛彈砲兵總局（GRAU）第51彈藥庫，昨（22）日突然發生大規模爆炸，十萬噸炸藥瞬間化為火球。（圖片取自@Ania_In_UA

、@SpoogemanGhost的Ｘ帳號／本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕距俄羅斯首都莫斯科僅60公里的俄國國防部飛彈砲兵總局（GRAU）第51彈藥庫，昨（22）日突然發生大規模爆炸，十萬噸彈藥瞬間化為火球；俄國官方證實了爆炸的事實，但未發布遭受烏克蘭飛彈或無人機襲擊的警報，而烏克蘭情報部門則稱他們成功襲擊了彈藥庫。第51彈藥庫座落在防空網路最密集的莫斯科地區，若遭襲擊，俄軍空防將顏面掃地。

距烏克蘭網站《Defense Express》報導，位於莫斯科郊區的俄軍GRAU第51彈藥庫於昨日發生多起劇烈爆炸，從社群媒體流傳的畫面顯示，彈庫不時發生爆炸連環，形成大量火球與衝擊波，火勢與爆炸聲至晚上仍未平息。根據爆炸特徵判斷，現場應發生了固體燃料火箭的殉爆，包括防空飛彈、彈道飛彈及多管火箭系統等的火箭裝藥。

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重磅！



乌克兰军队袭击了位于莫斯科东北部的第 51 GRAU 弹药库。



该弹药库是俄罗斯最大的弹药库之一，储存了超过 10 万吨的弹药：



- 炮弹

- 反坦克导弹

- 防空导弹

- 多管火箭炮导弹

等等pic.twitter.com/xcPkljdzHe — 头条热点 （@__Inty__） April 22, 2025

51. Grau Arsenal east of Moscow last night pic.twitter.com/d2LZasxPUM — C4H10FO2P （@markito0171） April 23, 2025

該彈藥庫位於弗拉基米爾州基爾扎奇市郊區，距烏克蘭邊境約530公里，占地3.5平方公里，為GRAU旗下重要的砲兵彈藥儲備與維修設施之一，內部包括45座封閉式庫房與30個露天存放場，最大設計容量高達26.4萬噸彈藥；而依過往的報導資訊，該彈庫至少庫存有10.5萬餘噸的飛彈、火箭及砲彈；且與其他俄軍彈庫雷同，並未針對特定彈藥分類儲存。

第51彈藥庫距烏克蘭邊境約530公里，占地3.5平方公里，為GRAU旗下重要的砲兵彈藥儲備與維修設施之一，內部包括45座封閉式庫房與30個露天存放場，最大設計容量高達26.4萬噸彈藥。（圖片取自Google地圖）

值得一提的是，這次打擊在客觀上來說是迄今最困難的一次，因為該彈藥庫距離莫斯科極近，位於俄國防空系統最密集的防護區內；儘管如此，俄羅斯官方並未通報遭受烏克蘭無人機或飛彈攻擊，這表示烏方可能使用了其他手段，或是純粹俄軍的防空系統又再次疏漏了這次襲擊。

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