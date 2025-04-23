基隆級馬公軍艦進行廠級維修突冒濃煙 海軍：人員安全丶全力排煙中

進行廠級維修的馬公軍艦，下午突然冒出大量濃煙，軍方人士說艦上人員均安，現正進行排煙作業。（圖：取自Taiwan ADIZ臉書專頁）

上稿時間：04-23 15:13:02

更新時間：04-23 15:28:00

〔記者羅添斌／台北報導〕舷號1805的基隆級軍艦馬公號，目前正在蘇澳中正軍港進行廠級維修中，不過，今天下午船艙卻冒出大量濃煙，引起眾人關切。軍方人士下午指出，應是維修時不慎冒出濃煙，目前人員均安，並全力進行排煙作業中，煙散之後才能開始調查肇因。

基隆級軍艦排水量為7289噸，滿載排水量將近萬噸，我國海軍目前有四艘同級軍艦，均要按照路精程進行不同等級的維修。

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軍方人士說，馬公軍艦此次是執行廠級維修，但不知什麼原因在艙艙冒出大量濃煙，海軍依據標準作業流程，立即疏散官兵，目前官兵均安，並且進行排煙作業中。

Taiwan ADIZ臉書專頁今天下午率先發佈馬公軍艦冒出濃煙的訊息。

相關人士說，研判應是通風間燒焊引燃鄰艙，還在救火中。現場已有四輛消防車丶一輛吊車進駐。

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