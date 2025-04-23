美軍在韓展開首次核武效應演訓 強化聯合嚇阻態勢

美國B-1B轟炸機（中）與F-15「鷹式」戰機（ F-15 Eagle）編隊飛行，象徵美韓同盟整合傳統與戰略力量的能力。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據駐韓美軍（USFK）消息，美國陸軍專責核武暨大規模毀滅性武器（WMD）的反應單位，日前首度在南韓境內舉行核武器效應訓練，旨在提升美韓聯軍在核威脅環境下的作戰知識與技能，強化聯合嚇阻態勢。

軍聞網站《Defence Blog》報導，這場歷史性的訓練於4月15日至16日在南韓戰略司令部舉行，由美國陸軍核暨反制大規模毀滅性武器局（USANCA）的兩名教官主導。參與人員包括南韓戰略司令部、國防部代表，以及韓美聯合司令部（CFC）的美方人員。駐韓美軍在聲明中指出，雖然具體訓練細節未公開，但重點在於強化在核武使用或威脅存在環境下執行軍事任務的必要知識與技能。

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此次訓練也觸及南韓在美韓「核常整合」（Combined Nuclear and Conventional Integration, CNI）聯合行動概念中的角色。CNI 旨在整合美國的核資產與南韓的先進常規武力，以有效處理潛在威脅。儘管 CNI 的正式作戰框架仍在發展中，相關演練持續進行以完善其執行方式。駐韓美軍表示，此次訓練成果可直接應用於盟邦的 CNI 桌上演習（TTX）及兵棋推演。

去年八月，美韓兩軍已在南韓平澤市的韓福瑞營區（Camp Humphreys）舉行了首次 CNI 桌上演習，代號為「鐵鎚24」（Iron Mace 24）。該演習聚焦於模擬部署美國核資產、並由南韓提供傳統武力支援的聯合規劃程序，主要目標是反制北韓日益增長的核武與飛彈威脅。

未來，預計如春季的「自由護盾」（Freedom Shield）和秋季的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）等例行性美韓聯合演習，也將更深入地納入核子緊急應變計畫。隨著美韓兩國致力於鞏固聯合嚇阻態勢，這些核子應變想定很可能被整合進更廣泛的作戰計畫之中。

韓美聯合司令部作戰處長泰勒少將（Maj. Gen. William Taylor）近期接受韓聯社訪問時曾表示，雖然無法討論具體想定內容，但美韓同盟持續精進其因應策略，為任何可能發生的緊急狀況做好準備。這次訓練正是此一持續努力的具體展現。

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