蘇澳港「馬公艦」失火竄濃煙 宜縣消防局出動8輛消防車艦外戒護

海軍紀德級軍艦「馬公艦」今天在蘇澳中正軍港進行廠級維修，下午2點10分驚傳火警，船艙直竄濃煙被民眾拍下。（民眾提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕海軍紀德級軍艦「馬公艦」今天在蘇澳中正軍港進行廠級維修，下午2點10分驚傳火警，船艙直竄濃煙被民眾拍下，軍方回應是維修不慎冒出濃煙，單純悶燒沒起火，船上官兵人員均安，宜蘭縣消防局也派出8車14人艦外戒護。

馬公艦今天執行廠級維修，疑不明原因船艙冒出大量濃煙，海軍依據標準作業流程，立即疏散官兵，所有人均安，第一時間也進行排煙作業，據了解疑似是通風間燒焊引燃鄰艙，不過僅悶燒沒起火。

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宜蘭縣消防局獲報後，立刻出動南方澳、蘇澳及馬賽等3個分隊，主要進行艦外戒護避免燃燒，總計到場14名消防員，以及消防車等各式車輛8輛，目前均無人員送醫。

軍方尚待釐清肇因，預計稍晚對外說明。

據中華民國海軍全球資訊網，馬公艦為基隆級飛彈驅逐艦，原為美海軍紀德級艦，分於2005年至2006年間交艦，分別命名為「基隆」、「蘇澳」、「左營」與「馬公」軍艦，目前駐地於海軍蘇澳軍港，隸屬海軍一六八艦隊。基隆級軍艦排水量為7289噸，排水量滿載可達10500噸，最大速率30節，長：563呎3吋，寬：55呎，吃水：34呎。

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