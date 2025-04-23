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蘇澳港「馬公艦」失火竄濃煙 海軍：通風間燒焊工程冒煙
海軍紀德級軍艦「馬公艦」今天在蘇澳中正軍港進行廠級維修，下午2點10分驚傳火警，船艙直竄濃煙被民眾拍下，軍方剛才發布新聞稿回應，冒煙是因執行廠級維修通風間燒焊工程導致。 （民眾提供）
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕海軍紀德級軍艦「馬公艦」今天在蘇澳中正軍港進行廠級維修，下午2點10分驚傳火警，船艙直竄濃煙被民眾拍下，軍方剛才發布新聞稿回應，冒煙是因執行廠級維修通風間燒焊工程導致。
海軍艦隊指揮部今（23）日表示，馬公軍艦執行廠級維修通風間燒焊工程，下午2點巡查人員發現鄰艙（儲物間）冒煙，立即部署應處並排煙，人員無傷損，本部已編組人員釐清肇因及物品損壞狀況。
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宜蘭縣消防局獲報後，也立刻出動南方澳、蘇澳及馬賽等3個分隊，主要進行艦外戒護避免燃燒，總計到場14名消防員，以及消防車等各式車輛8輛，均無人員送醫。