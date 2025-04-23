限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
海軍馬公軍艦維修冒濃煙 幸未起火、人員均安
海軍馬公軍艦（1805）去年監控中國西安軍艦（DDG-153）。（資料照，國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕海軍168艦隊基隆級驅逐艦「馬公艦」（舷號1805）今（23）日下午在港維修時疑驚傳火警，民眾目睹濃煙直竄，宜蘭縣消防局亦派出8車14人艦外戒護。海軍艦隊指揮部表示，馬公艦是在執行廠級維修通風間燒焊工程，巡查人員於下午2時發現鄰艙儲物間冒煙，現已編組釐清肇因及物品損壞狀況。據了解，受波及的儲物間並無起火，僅因悶燒冒出大量煙霧。
馬公軍艦的船艙於今天下午2時冒出大量濃煙，軍方依標準作業流程立即疏散官兵，人員均安，第一時間進行排煙作業。宜蘭縣消防局則出動南方澳、蘇澳及馬賽等3個分隊，主要進行艦外戒護避免燃燒，總計到場14名消防員，以及消防車等各式車輛8輛。
海軍艦隊指揮部今天下午4時30分發布新聞稿表示，馬公軍艦執行廠級維修通風間燒焊工程，於下午2時巡查人員發現鄰艙（儲物間）冒煙，立即部署應處並排煙。海軍強調，人員無傷損，艦指部已編組人員釐清肇因及物品損壞狀況。
請繼續往下閱讀...