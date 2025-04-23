烏俄停火談判生變？ 倫敦會談層級確定降低

烏克蘭總統澤倫斯基強調，絕無可能克里米亞半島為俄羅斯領土。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，原訂23日在倫敦舉行、目的在促進烏克蘭與俄羅斯停火的高層會議，確定將降低層級，美國國務卿魯比歐與特使魏科夫原本預計出席，最終都不會參加。

報導指出，這場會議將改由英國、法國、德國、烏克蘭以及美國的高階官員進行磋商，英國外交大臣拉米另將與烏克蘭外交部長舉行雙邊會談。魯比歐與魏科夫缺席後，將由美方烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）代表出席。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基於22日重申，絕對不可能承認遭俄國佔領的克里米亞為俄羅斯領土。先前曾有報導指出，承認克里米亞主權可能是倫敦會談的討論議題之一，也引發外界揣測，俄方或許願意以國際承認克里米亞為條件，換取現階段停火，並可能放棄部分領土訴求。

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BBC指出，雖然各界試圖透過外交手段結束戰爭的努力正在加速，但相關談判的方向與成敗仍充滿不確定性。魯比歐週二晚間與拉米通話時，表達對本次會談可望達成「具體且正面的技術性成果」的期待。

拉米形容雙方對話「相當具有建設性」，並指出此時正值「烏克蘭、英國以及整個歐洲－大西洋安全情勢的關鍵時刻」。魯比歐則表示，將在未來數月內重新安排訪英行程。

另一方面，白宮方面也透露，特使魏科夫本週將前往莫斯科，與俄羅斯總統普廷進行第四度面對面會談，盼望在外交上尋求突破。

至於俄羅斯可能以承認克里米亞換取停火的說法，主要來自《金融時報》的相關報導。不過澤倫斯基已明確否認收到此類提案，並堅決表態不會承認克里米亞屬於俄羅斯。他在週二晚間的記者會中強調：「烏克蘭從法律上從未承認克里米亞遭佔領的事實，這沒什麼好談的。」

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