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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

越南有意採購F-16V 估數量不少於24架

2025/04/23 21:44

美國軍事媒體19fortyfive指出，越南有意向美國採購F-16V戰機，預估至少24架。圖為我國空軍的F-16V。（路透資料照）美國軍事媒體19fortyfive指出，越南有意向美國採購F-16V戰機，預估至少24架。圖為我國空軍的F-16V。（路透資料照）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍事媒體19fortyfive近日指出，越南正與美國洽談購買F-16V戰機，預估數量至少為24架。

19fortyfive表示，這筆軍購消息的來源是一名前美國政府官員與多位美國軍工業代表。雖然具體數量尚未公布，但預估越南有意採購的數目不會少於24架。

曾跟越南空軍打過交道的烏克蘭公司代表向19fortyfive透露，越南空軍在駕駛Su-27SK/UB與Su-30MK2V兩款蘇系戰機時遇到了漸趨嚴重的問題，這是促使越南軍方考慮採購美系戰機的其中一個原因。

烏克蘭公司代表解釋，雖然越南軍方曾要求俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）與蘇愷（Sukhoi）協助維護這些蘇系戰機，但對方提出的條件卻是希望越南方面先支付一大筆預付款，談判因此破裂，因為越南不認為他們付錢後能得到應有的全套服務，尤其還要考慮到歐美的制裁機制。

烏克蘭公司代表更指出，2024年已有4架越南空軍所屬的Su-30戰機被迫停飛，因為這些戰機的年限已到期，而到2025年底，也會有10架戰機因同樣因素被迫停飛。

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