美伯克級驅逐艦通過台海 軍事粉專：人魚海神無人機全程伴飛

美國伯克級驅逐艦「威廉．P．勞倫斯」號（DDG-110 ）。（路透檔案照）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「Taiwan ADIZ」發文說，美國海軍阿利．伯克級驅逐艦「威廉．P．勞倫斯」號（DDG-110 ）今天（23日）下午通過海峽中線，經過澎七美西南海域，晚間停留在七美南海域，全程還有MQ-4在台灣上空繞行一圈，等候「威廉．P．勞倫斯」號航線海峽中線，無害通過向中國宣示台灣不是中國內海。

伯克級驅逐艦是美國海軍一型配備了「神盾」作戰系統和AN/SPY-1 3D相位陣列雷達的驅逐艦，主要任務為協同航艦戰鬥群的防空作戰。艦載機2架MH-60R海鷹直升機，船上裝備Mk 41垂直發射系統96具（Flight IIA構型），（前:32、後:64），可發射防空、反艦、反潛飛彈。

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依照軌跡圖，今晚10時經緯度，在北緯22度68分、東經119度29分，在七美南海域，同時被Taiwan ADIZ指稱MQ-4C海神（又稱「人魚海神」），一整個下午在台灣遶一大圈，就是為了等美國驅逐艦。MQ-4C海神是美國海軍正在研製的，由RQ-4全球鷹偵察機發展而來的高空長程無人機。

MQ-4C海神可以海上監視、情報搜索、反潛偵察以及搜救等任務，大體沿用全球鷹的機體設計，做了一定改進，例如加固了機體和機翼結構，改進了除冰裝置和防雷擊系統，可以降低高度，在雲層中監視目標船隻或其他海面目標。

美國海軍阿利·勃克級驅逐艦「威廉·P·勞倫斯」，晚間出現經緯度在七美南海域。（Tainwan ADIZ）

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