澤倫斯基拒認俄吞克里米亞 川普轟：為何11年前沒抵抗？

美國總統川普（中）2月在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左）爆發激烈爭執。右為美國副總統范斯。（美聯社檔案照）

首次上稿 01:16

更新時間 07:48

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普23日再次對烏克蘭總統澤倫斯基開砲，聲稱終止烏克蘭戰爭的努力已經「非常接近」達成協議，但澤倫斯基拒絕承認克里米亞已被俄羅斯實質佔領，「使得解決這場戰爭變得如此困難」，這個「手中毫無籌碼」的人，「現在應該把事情搞定才對」。

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川普在自家社群平台「真實社群」指稱，澤倫斯基揚言，烏克蘭絕對不會在法律上承認克里米亞被俄羅斯佔領，還說「這個沒什麼好討論的」，這類言論對目前與俄羅斯的和平談判非常不利，克里米亞早在歐巴馬政府時期就已經被俄羅斯佔領，「現在根本不是重點」。

川普說，沒有人要求澤倫斯基一定要承認克里米亞屬於俄羅斯，但如果這麼想要克里米亞，「那為什麼11年前俄羅斯未發一槍就接管克里米亞時，他們卻沒有奮力抵抗呢？」而且，早在克里米亞被俄國佔領之前，「那個地方長期就是俄羅斯重要的潛艦基地」。

川普批評澤倫斯基這種「煽動性的言論」，才讓這場戰爭如此難以結束，「他根本沒什麼好誇口的！烏克蘭的處境已經非常糟糕，他可以選擇接受和平協議，也可以選擇再打個3年，直到整個國家滅亡。」

川普強調，「我跟俄羅斯沒有任何關係，但我非常希望能夠阻止平均每週5000名烏克蘭和俄羅斯士兵無謂喪命」，澤倫斯基的發言只會延長這場毫無意義的殺戮，這是沒有人願意看到的結果，「我們本來已經快要達成協議了，現在，這位「手上根本沒有籌碼」（no cards to play）的人，現在應該把事情搞定（GET IT DONE）才對，「我期待能幫助烏克蘭和俄羅斯早點擺脫這場完全沒必要的災難，畢竟如果我當初是總統，這場悲劇根本就不會發生！」

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