【影】400枚去年全到貨 澎防部鎮疆操演「標槍飛彈」精準命中

〔記者陳治程／綜合報導〕位於第一作戰區的陸軍澎湖防衛指揮部，昨（23）日派遣機步營、戰車特遣隊等單位，實施年度「鎮疆操演」，以敵軍夜間空中突擊為想定，出動多輛戰甲車、大口徑榴彈砲、輕兵器和反裝甲武器，共同交織火網，強化跨部隊協同作戰。其中，擔負灘岸殲敵的「標槍」飛彈，全數400枚已在去年7月交畢，有效充實國軍反裝甲火力。

澎防部戰車特遣隊屬M60A3主戰車，昨（23）日於年度例行性鎮疆操演中實彈射擊，演練擊退海上敵目標。（軍聞社官方X帳號）澎防部機步營屬CM21主戰車，昨（23）日於年度例行性鎮疆操演中執行50機槍射擊，演練灘岸協同作戰，交織防衛火網。（軍聞社官方X帳號）

澎防部本次鎮疆操演雖屬年度例行性演練，但全程以實戰化情境想定，模擬敵軍「夜間空中滲透突擊」，由該部所屬M60A3戰車、CM21甲車，搭配155公厘榴彈砲、120公厘迫擊砲，以及50機槍、40榴彈槍等裝甲車、大口徑砲和輕兵器，演練「防空接戰」、「要港防衛」等課目，運用上述武器交織火網，強化跨部隊協同作戰能力，有效擊退來犯之敵。

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素有「戰車殺手」之稱的標槍反裝甲飛彈，昨日也投入今年最新一期鎮疆操演，模擬接戰海上敵目標，並成功命中靶標。（軍聞社官方X帳號）

值得一提的是，本次操演也出動去（2024）年7月全數交軍的FGM-148「標槍」反裝甲飛彈；從軍媒官方影像可見，澎防部官兵在岸際掩體用標槍飛彈鎖定目標後，隨即發射反裝甲飛彈，數秒後成功命中海上靶標，展現精良的接戰實力。

「標槍」（Javelin）為雙人編制的反裝甲飛彈，其發射系統可重複裝填飛彈使用，由於系統重量重，操作者通常會以坐、臥姿勢操作，鎖定敵裝甲車輛予以破壞；該飛彈最大射程達4750公尺、有效射程範圍則在2500公尺，且因具備「頂攻」破壞能力，標槍飛彈也素有「戰車殺手」的強大名號。

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