國軍反無人機手由現員兼管 立委王定宇籲國防部檢討部隊專長編制

圖為海軍陸戰隊66旅官兵日前參與「營安演練」期間，以兩人一組方式各持無人機干擾槍和步槍，相互掩護、警戒以維營區安全。（海軍陸戰隊官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕因應中國擴大吸收我政軍人士成為共諜，國防委員會昨（23）日邀請國防部部長顧立雄、國安政要報告反制作為。期間，立委王定宇針對國軍「反無人機手專長編制」質詢顧立雄；顧立雄表示，國軍無人機干擾槍已常態配賦各部隊哨班、待命班，並建立專長編碼；但王定宇指出，部隊有無人機專長卻沒無人機專責編制，要求國防部對此事進行檢討。

王定宇表示，國軍先前委由中科院生產310支無人機干擾槍，其中配賦陸軍232支、海軍43支、空軍35支，並在小型營區編配1支、大型營區2至4支；不過，他指出該干擾槍效果有限，且在部隊裡並無常態單位編制，是以「第五兵、第五員」的現員兼管方式執行，並要求顧立雄說明。

請繼續往下閱讀...

立委王定宇昨（23）日於立法院外交國防委員會議會間，針對國軍無人機專長編管及部隊常態編制問題，對國防部長顧立雄提出質詢。（擷自國會隨選視訊）

顧立雄回應，國軍的無人機干擾槍均常態配賦在各部隊衛哨、待命班裡，每位值勤人員都要操作；且針對現行無人機專長，國防部也已設立動員專長編碼，以利後備人員列管、選充。針對無人機專長編制部分，顧立雄說，海軍陸戰隊現已編有攻擊無人機單位，專責相關裝備操作。

王定宇強調，無人機的威脅在未來會愈發顯著，他建議國防部針對無人機部隊的問題來作檢討，看如何調整編制會比較恰當。

國軍去（2024）復徵一年期義務役時，便宣示役男會接受無人機、紅隼火箭彈、刺針飛彈等新式武器專長訓練；而國防部資源司人資處長成家麒少將上（3）月曾在例行記者會上說明一年期義務役首年訓練成效，其中具紅隼火箭專長者148員、66火箭彈1188員，刺針飛彈專長則有1336員，而無人機專長役男也有1336員，退伍後均列入後備軍人動員專長列管。

國防部3月底曾於例行記者會上說明一年期義務役上路首年施訓成效；其中，除紅隼、66火箭彈外，具刺針飛彈、無人機專長的役男均為1336名。（國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法