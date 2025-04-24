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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

共軍海空聯訓挑釁美菲？國軍偵獲中國26機艦持續在我西南方活動

2025/04/24 09:46

中共解放軍進入台海周邊活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕共軍擾台不斷，國防部今（24）日公布共軍侵擾台灣周邊海空域情況，自昨天清晨6時至今天清晨6時，合計偵獲中共軍機19架次、軍艦7艘次與中共公務船2艘在台海周邊活動，其中有14架次共機逾越台海中線，進入我西南及東部空域。

據國防部公布資訊，解放軍昨日上午9時25分起，分兩波派遣主輔戰機、無人機及直升機共計19架次出動，其中14架次逾越中線進入我西南、東部空域。

另外，國軍也偵獲解放軍軍艦7艘次、公務船2艘，活動範圍大致為我國本島西南方。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，國防部長顧立雄昨天證實，解放軍前天二度在同樣地點實施海空聯訓；與此同時，美菲「肩併肩」軍演近日展開，中國是否因此藉機秀肌肉，值得進一步觀察。

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