快去公車亭開箱抽獎！ 北市國軍攝影展開跑 週週抽文創紙模型

國防部政戰局現正於台北市各區34個公車亭，舉辦「公車站軍事攝影展」，活動將同步舉辦互動抽獎活動，週週抽限量二戰文創紙模型！（圖：青年日報臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為了讓國軍辛勤的一面被大眾看見，國防部政戰局現正於台北市各區34個公車亭，舉辦「公車站軍事攝影展」，以4大主題為核心，依概略行政區域將台北劃分為四大展區；國防部表示，本次活動將同步舉辦互動抽獎活動，只要於展期間造訪任一展點並掃描現場QR Code留言，就可獲得週週抽限量二戰文創紙模型的機會！

全臺北34處公車站同步展出軍事攝影作品，傳遞軍民一心的堅定信念。（軍聞社提供）

國防部指出，本次攝影展分為4大展區，第1區「守護中華民國」設於文化國小、故宮博物院、捷運大直站等北投、士林、中山區重要交通節點，展現國軍戍守崗位、維護家園安全的畫面。

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第2區「軍民同心抗敵」則遍布中正、萬華、大同區，包含捷運中正紀念堂站、台北橋、臺大醫院等地，突顯軍民齊心、面對挑戰的協力情懷。

全臺北34處公車站同步展出軍事攝影作品，傳遞軍民一心的堅定信念。（軍聞社提供）

第3區「青年挺身衛國」集中於信義、文山、大安區域，展出地點如臺大、實踐國小、捷運公館站等，呈現年輕一代投身軍旅、護國衛民的勇氣與擔當。

第4區「友盟共同奮戰」則設於松山、南港、內湖等地，包括臺視、國防醫學中心、捷運南港站，呼應我國與國際友盟夥伴攜手合作、共維區域和平的決心。

全臺北34處公車站同步展出軍事攝影作品，傳遞軍民一心的堅定信念。（軍聞社提供）

而為了讓更多國人看見這些精采畫面，國防部也動用網路的力量，同步舉辦線上抽獎活動，只要於展覽期間造訪任一展點並掃描現場QR Code，進入《青年日報》臉書活動貼文留言，分享對「反侵略、護家園」的感受，或回應4大主題任一展區精神，並標註一位好友，即可參加抽獎活動。

國防部將週週抽出100位幸運民眾，贈送「二戰與抗戰軍武紙模型」，而得獎名單將於展覽結束後陸續公布，預計會於8月底前寄發完畢，數量有限，要抽要快！



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