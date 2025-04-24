首艘實彈射擊雄二飛彈的海巡艦 「偉星艦」服役33年明天除役

海巡署偉星艦曾於2005年參與漢光演習，並成功試射雄二反艦飛彈。（軍聞社資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕海洋委員會預計4月25日舉辦「巡護一號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」4艘艦艇的聯合除役典禮，其中的「偉星艦」服役達到33年，更曾創下驗證「平戰轉換」重任丶擔任首艘實彈射擊雄二反艦飛彈海巡艦的特殊任務。

「偉星艦」為海巡署委託台船公司建造的巡防救難艦，這款2000噸級艦艇以美國海岸防衛隊「聲望級艦（Famous-class cutter）」為參照設計，海巡署一共籌獲2艘，為二號艦的偉星艦自1991年12月服役迄今已滿31年，首艦「和星艦」在交船測試階段受颱風侵擾影響，因此遲至1992年8月才服役，略晚於偉星艦，但隨著海巡新型艦艇逐步撥交，和星艦已率先於2022年3月除役。

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海巡署偉星艦服役已33年，創下許多功績。可留意其艦艉可停放4艘小艇，但不能停放艦載直升機。（取自海巡署艦隊分署官方網站）

「偉星艦」擔任海上執法任務長達33年之久，更令人記憶深刻的是，在2005年「漢光21號」演習期間參與海上實兵、實彈操演，並成功試射「雄風二型」反艦飛彈，可說是我國海巡艦艇驗證「平戰轉換」的濫觴之一。從海巡署於同年10月提出的「戰時納入國防作戰體系」專案報告內容可見，當時除了偉星艦之外，500噸級「台北艦」也安裝布雷軌投入漢光實兵演習。直至2022年之後，海巡署才派「安平艦」再度實施反艦飛彈射擊驗證。

海委會海巡署先前送至立法院的書面報告揭示，海巡署自2023年至2026年將汰除38艘艦艇，其中偉星艦規劃是在2026年底前除役。不過，海洋委員會的最新規劃，是將「巡護一號、偉星艦、澎湖艦、花蓮艦」4艘艦艇，在本月25日舉行聯合除役典禮，讓「偉星艦」提前一年除役。

偉星艦的塗裝，與先前執行飛彈射擊時有所不同。（取自海巡署官網）

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