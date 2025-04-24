針對平民！基輔遭俄軍空襲陷火海 至少21人傷

烏克蘭首都基輔24日凌晨遭俄軍飛彈和無人機襲擊，多處公寓發生火災並坍塌。（美聯社）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔24日凌晨遭俄軍飛彈和無人機襲擊，多個地區發生火災，市長證實至少有21人負傷，正在醫院接受治療。

綜合媒體報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）透過通訊軟體Telegram表示，市中心以西的斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）通報6起火災，已有21名傷患送醫，包括3名孩童。

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基輔市長克里契科表示，全市至少發生6處火災，共21名傷患送醫。（歐新社）

烏克蘭防空部隊24日凌晨在基輔展開行動，抵禦無人機與飛彈的聯合襲擊。克里契科表示，無人機在市中心上空盤旋，他已下令醫療團隊盡速前往各地展開救援。

基輔軍事管理局長特卡欽科（Timur Tkachenko）在Telegram上警告：「聯合攻擊事件尚未結束。危險程度仍相當高。」他補充，將基輔一分為二的第聶伯河（Dnipro River）西岸有2個地區傳出火警。

烏克蘭首都基輔24日凌晨遭俄軍飛彈和無人機襲擊，多處發生火災。（美聯社）

與此同時，烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）在Telegram上證實，哈爾科夫24日凌晨同樣遭到飛彈襲擊。哈爾科夫經常淪為俄軍空襲目標。

烏克蘭東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Sergiy Lysak）23日表示，俄羅斯對東南部城市馬爾加涅茨（Marhanets）1輛巴士發動無人機攻擊，造成9人死亡，逾30人受傷。

烏克蘭有關當局也通報基輔州、哈爾科夫州、波塔瓦州 （Poltava）與敖德薩州 （Odesa）遭遇襲擊。鑒於多處遭遇攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲「立即、全面且無條件停火」。

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