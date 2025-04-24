【影】酷！法海軍76快砲成功擊落胡塞無人機 近距離轟成一團火球

Red Sea | Interception by a frigate of an aerial drone coming from Yemen, threatening maritime traffic.



Constant vigilance to ensure freedom of navigation and maritime security from Suez to Hormuz. pic.twitter.com/ARGCV6X3JL — The Joint Staff - Military operations （@FrenchForces） April 18, 2025

〔記者劉宇捷／綜合報導〕胡塞無人機持續在紅海一帶威脅往來艦船，各國動用了各種高昂裝備頻頻將之擊落，而最新發布的一段擊落影片顯示，法國海軍竟用巡防艦的76公厘主戰艦砲，成功近距離攔截來襲的無人機，並使其爆炸變成一團火球；一般來說，艦砲多用於水面對艦作戰，用來近距離反無人機，還真是個非尋常的做法！

該攔截實況由法軍聯合參謀部剪輯，並發布貼文說明，一艘法國巡防艦攔截了一架來自葉門、威脅海上交通的無人機，並註明交戰地點位於紅海。影片是由艦橋駕駛艙向外拍攝的視角，後段剪接上射擊時的紅外線放大影像。

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最新一段影片顯示，法國海軍竟用多用途巡防艦的76公厘主戰艦砲，成功近距離攔截來襲的無人機，並使其爆炸變成一團火球。（圖片取自法國國防部長的Ｘ帳號、法國海軍臉書/本報合成）

從畫面中可見，這艘法軍的FREMM多用途巡防艦使用了義大利奧托梅萊拉的76公厘快砲，對來襲的無人機進行頻繁射擊；值得注意主砲運作時，砲管的冷卻水不斷流出以進行降溫；而來襲的胡塞無人機疑似在被高爆炸藥擊中後，目視從一團爆炸火球中解體墜落，整個過程從艦砲的紅外線放大影像中，可更明顯的看到命中爆炸的瞬間。

事實上，義大利奧托梅萊拉的76公厘快砲亦普遍裝備在我國的海軍艦艇上，包含在康定級巡防、成功級巡防艦、沱江級艦上作為主艦砲；一般來說76快砲以打擊水面大小目標為主，像是影片中這樣用於防空，成功反制相對很小的無人機，實屬相當罕見。

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