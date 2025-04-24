俄國兵工廠爆炸 驚見疑似「中國血統」107公厘火箭彈殘骸

俄羅斯居民在第51兵工廠爆炸點外圍發現的武器殘骸（上圖），其特徵指向107公厘火箭彈。下圖為107公厘火箭彈（右）及其常見的土製單管發射器（左）示意圖。（圖片來源：開源照片/CAT-UXO 網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕距俄羅斯首都莫斯科僅60公里的俄國國防部飛彈砲兵總局（GRAU）第51彈藥庫，22日突然發生大規模爆炸，當地居民在散落的殘骸中發現了非典型的107公厘火箭彈碎片，其設計特徵指向這批彈藥可能源自中國，引發外界對俄軍武器來源的新疑問。

根據烏克蘭「國防快報」（Defense Express）網站分析，爆炸後居民拍攝到的影片顯示，這些火箭彈的尾翼段設計，以及缺乏蘇聯設計常見的穩定翼特徵，顯示它們很可能是進口貨。儘管有部分來源指稱這是伊朗製的「黎明-1型」（Fadjr-1）火箭彈，但該報導認為此說法可能具誤導性，因為107公厘火箭系統的原始設計來自中國，即著名的63式多管火箭系統（Type 63 MLRS）。

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報導指出，63式火箭是中國工程師在1960年代，以蘇聯的BM-14 型140公厘火箭為基礎，縮小口徑改良而成，後來成為全球最廣泛出口的多管火箭平台之一。由於其設計相對簡單且易於仿製，常被非國家行為者如哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）及伊斯蘭國（ISIS）搭配土製的單管發射器使用，因此常被簡稱為「107 火箭」，但其原始設計為 12 管發射器。

標準的63式火箭彈射程約8公里，較現代化的改良型號可達11公里。每枚火箭彈重約18至19公斤，其中彈頭部分約佔8公斤。全球有超過30個國家（主要在非洲與亞洲）使用63式系統或其在地化生產的衍生型號。除了伊朗的「黎明-1型」，北韓也生產其仿製版本，稱為「75 式」（Type 75）。

目前仍不清楚這些具有中國血統的107公厘火箭彈及其可能的發射系統，是如何進入俄羅斯境內的。然而，報導推測，由北韓或伊朗供應的可能性最高。值得注意的是，至今尚未有確切報告證實俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場上實際部署或使用107公厘火箭彈，但不排除俄軍利用土製發射器、便攜式或車載系統投入實戰的可能性。

此次發生爆炸的第51兵工廠戰略位置重要，距離莫斯科僅約60公里，據信儲存了大量各式飛彈與彈藥，包括彈道飛彈系統和多管火箭彈藥。由於該區域防空火力高度密集，理論上是極難透過長程打擊成功摧毀的目標。爆炸的確切原因至今仍未明朗。

63式107公厘多管火箭系統發射情景。（示意圖/開源照片）

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