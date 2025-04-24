抗俄、疑美夾擊 北歐「四國聯防」成歐洲安全新支柱

挪威皇家空軍2023年9月21日在一次聯合軍事演習中，操作2架F-35A戰機，成功降落在芬蘭中部泰爾沃（Tervo）的高速公路上，並在加油後再度起飛，創下了F-35A戰機於公路成功起降的先例。（路透）



〔編譯陳成良／綜合報導〕曾以和平努力與舒適生活聞名的北歐國家，如今正迅速轉型成為歐洲防務楷模。面對俄羅斯威脅與美國安全承諾搖擺，瑞典、芬蘭、挪威、丹麥四國正帶頭扭轉長期裁軍趨勢，展現前所未有的區域安全合作。

《華爾街日報》報導，這四國人均軍援烏克蘭位居歐洲前列。單一國家難與俄羅斯匹敵，但整合後的北歐經濟規模與俄相當，軍事潛力可觀。瑞芬加入北約後，區域軍力整合加速：瑞典貢獻先進國防工業，包括潛艦、「獅鷲」戰機與Stridsvagn 122戰車（豹2A5瑞典版）；挪威專長北極海域作戰；芬蘭擁有歐洲密度最高的常備軍與砲兵；丹麥特戰部隊積累豐富實戰經驗。（冰島無常備軍）

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卡內基國際和平基金會研究員希亞拉梅拉（Eric Ciaramella）指出：「北歐已形成一個具經濟資源潛力的集團，能發展整合型國防體系，其威脅認知與政治意志獨特。」對俄羅斯威脅的共識讓北歐團結達到近代高峰。丹麥情報機構警告，俄羅斯可能在三至五年內對歐洲北約成員開戰。

前北約秘書長史、現任挪威央行總裁史托騰柏格托騰柏格表示：「這是自15世紀卡爾馬聯盟（Kalmar Union）以來，北歐首次統一安全政策。」2023年成立的聯合北歐空軍司令部，以及「北歐防務合作組織」（Nordefco）至2030年的防禦藍圖，彰顯具體進展。

此轉型不僅彌補冷戰後國防縮減，也回應對美國可靠性的憂慮。尤其丹麥，其領土格陵蘭曾遭川普威脅吞併，促使軍費兩年內猛增70%。丹麥國防學院副教授雅各布森直言：「這是恐慌反應，我們對美國失去信心，若北約不可靠，北歐合作是備選方案。」

各國積極行動：芬蘭可迅速動員28萬兵力，近90萬後備軍人待命，地下掩體可庇護大多數國民，正考慮退出《渥太華公約》重啟地雷部署；瑞典武器系統領先全球，徵兵制因高標準成為菁英象徵；挪威計劃2025年援烏金額倍增至80億美元；丹麥總理不排除領土部署核武，並創新「丹麥模式」資助烏克蘭本土武器生產。

大大西洋理事會北歐區主任維斯蘭德（Anna Wieslander）認為，北歐國防工業的緊密連結發出強烈訊號。芬蘭國際事務研究所研究員佩蘇（Matti Pesu）表示，這一聯盟不僅是黑海地區等合作範本，更是防範跨大西洋聯盟因川普變數瓦解的「B計畫」。儘管未來在派兵烏克蘭維和等議題上立場或分歧，當前北歐集團已成歐洲防務新標杆。

瑞典軍方的裝甲車輛在北部博登（Boden）附近參與軍事演習。面對區域安全情勢轉變，擁有先進國防工業的瑞典，正與其他北歐國家加強軍事整合，提升共同防禦能力。（法新社資料照）

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