戰場「致命櫻桃」？烏克蘭客製化 FPV 無人機納入制式裝備

烏克蘭國防部正式批准服役的「通用櫻桃」（General Chereshnia） FPV 無人機系統，其特色為可快速部署與依任務需求掛載不同酬載。（圖片來源：烏克蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部近日宣布，已正式將新型「通用櫻桃」（General Chereshnia） FPV（第一人稱視角）無人機系統納入制式裝備並批准服役。此系統具備快速部署與彈性酬載能力，旨在進一步強化烏軍在前線運用非對稱技術的作戰效能。

烏克蘭「國防快報」（Defense Express）網站報導，根據烏克蘭國防部發布的訊息，「通用櫻桃」系統所使用的FPV無人機採用多種不同尺寸的機體框架，並配備了強力的電動馬達。其最顯著的特點之一是酬載的高度客製化能力，可根據特定任務需求掛載不同裝備，從用於摧毀敵方裝甲車輛或汽車的爆炸裝藥，到針對敵軍掩體及其他防禦工事的打擊模組，展現了其任務執行的靈活性。

請繼續往下閱讀...

該系統的一大關鍵優勢在於其卓越的快速部署能力。「通用櫻桃」可在短短數分鐘內完成所有設定並準備投入作戰。這項特性不僅大幅提升了前線操作人員的安全性，減少暴露於敵火下的風險，更能讓部隊在瞬息萬變的戰場環境中，迅速做出有效的戰術反應，抓住稍縱即逝的戰機。

將「通用櫻桃」FPV無人機系統正式納入軍用，標誌著烏克蘭在無人機作戰能力的制度化與標準化方面又邁出了重要一步。這也再次凸顯了烏克蘭軍方持續致力於發展並利用成本相對較低、效益卻極高的非對稱作戰技術，以對抗資源上更佔優勢的俄羅斯侵略軍隊。

在此之前，烏克蘭國防部也曾宣布將另一款國產的 UNEX 無人地面載具 （UGV） 納入服役。這款遙控裝甲地面平台具備獨特的兩棲作戰能力，設計用於執行多樣化的戰鬥支援與後勤補給任務，顯示烏克蘭正全面強化其無人化作戰載具的部署。

烏克蘭國產的 UNEX 無人地面載具（UGV） 先前也獲國防部批准服役。此款遙控平台具備獨特的兩棲越野能力（如圖所示），可執行多樣化的戰鬥支援與後勤任務。（圖片來源：烏克蘭國防部）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法