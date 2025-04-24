美持續對台「現貨」軍援 傳今年將提供JUMP 20型無人機給海軍

JUMP 20型無人機具備垂直起降能力、組裝快、低噪音，續航力14小時，可在地面及艦艇上部署。（取自AeroVironment官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府近來加強協助防衛台灣的力道，雙方除進行多項新型武器系統的採購案之外，美方也持續提供現貨軍事裝備援助台灣，相關人士今天指出，美方今年不排除提供JUMP 20型無人機給我國海軍，除可強化海軍艦艇的中長程監偵能力之外，也可做為海軍建構新一代偵蒐無人機的規劃依據。

他表示，美方先前即已提供JUMP 20型無人機給我國海巡署測試及使用，此次提供給海軍的雖是同型系統，但規格更高。

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美方先前以軍事援助名義無償提供給我國的軍事裝備項目，軍方內部曾傳出，包括1000挺M240 B型排用機槍的槍枝彈藥丶8萬套美軍現役戰鬥個裝、個人攜行式刺針飛彈，以及繫留式氣球系統（浮空器）丶岸置型魚叉飛彈的訓練系統。不過，國防部對此並未證實與否。

至於今年軍事援助台灣的項目裝備，除了傳出JUMP 20型無人機提供給海軍之外，還有哪些裝備，相關人士則未予評論。

在現貨援助提供我國其他政府部門方面，美方是以無償方式，在2022年底提供一組具垂直起降能力的JUMP 20「跳躍20」無人機系統運到台灣，交由我方海巡署進行相關操作訓練，JUMP 20是為美軍「未來戰術無人機」計畫的第一波主要成員，台灣也成美國及烏克蘭外，第三個取得這款新型戰術無人機的國家。

JUMP 20型無人機是由美國空境公司（AeroVironment）產製，JUMP 20是一種垂直起降戰術無人機，可以執行超過14 小時的監視任務，作戰半徑約185公里，它的設計看起來傳統，帶有固定機翼和前部螺旋槳，但它具有垂直安裝的較小螺旋槳，起降都無需跑道，適合地面部署或是艦載起降任務。

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