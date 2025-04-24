曾傳不買美F-35戰機 葡空軍參謀長：它是汰換F-16戰機唯一選項

圖為荷蘭皇家空軍的F-35A戰機。（洛克希德．馬丁官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普今年回歸白宮後接連拋出外交、經濟政策震撼彈，令歐洲、印太盟友難以捉摸；與此同時，洛克希德．馬丁F-35戰機的「遠端開關」說更衝擊盟友互信，一度傳出多國將轉買其他機種，葡萄牙就是其中一員。但該國空軍參謀長近日表態，葡萄牙空軍採購新型戰機勢在必行，而F-35戰機能滿足其汰換現役F-16機隊的更新需求。

葡萄牙空軍參謀長阿爾維上將（General João Cartaxo Alves）當地時間昨（23）日於阿馬多拉軍事學院的國家安全會談上提到，該國位於大西洋，戰略位置重要，而現在的葡萄牙軍隊除了人力問題，還有軍備現代化的問題要解決；對於新一代戰鬥機，他強調必須是五代機，但放眼所有的現役機種，「只有美國的F-35戰機符合此需求」。

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葡萄牙空軍現任參謀長阿爾維上將（General João Cartaxo Alves）。（葡萄牙空軍官方Facebook）

軍聞網站「Army Recognition」報導指出，葡萄牙空軍現有28架F-16戰機，其中24架為單座型、4架為雙座型機，且都已接受過中期性能提升（MLU）。儘管如此，面對現代戰場威脅日新月異，這些戰機的作戰性能也逐漸開始過時。這也是葡國空軍以F-35戰機為核心，在前（2023）年推出「空軍5.3」（Airfoce 5.3）現代化規劃的起點。

報導進一步寫道，即便阿爾維上將表態支持採購F-35戰機，但這不只與葡萄牙國防部長梅洛（Nuno Melo）先前立場相左，且這項軍事採購案也尚未正式簽約。若該國最後確定採購F-35戰機，除有助提升期制海、制空的戰力，也能提升該國在北約組織海上監視、快反警戒（QRA）任務的參與度。

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