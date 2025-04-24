軍備局105公厘砲管產能OK了 首批自製貨今年交軍為M60A3戰車更換

圖為去（2024）年投入漢光40號演習的裝甲586旅M60A3戰車，隸屬中部的陸軍十軍團。（陸軍十軍團提供）

首次上稿：04-24 16:16

更新時間：04-24 16:57

〔記者陳治程／台北報導〕國防部3年前針對陸軍現役M60A3戰車進行引擎、射控、觀瞄系統更新及研製，相關成果可望於今年台北國防航太展呈現；與此同時，陸軍委由軍備局202廠產製的105公厘砲砲管，目前已達穩定量產規模，首批新貨今（2025）年將交軍，以供部隊同型車進行更新。

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國防部今年度公開預算揭露，陸軍編列新台幣8億3600萬元經費，分4年期委由軍備局202廠生產M60A3戰車的105公厘戰車砲管替換件，預計2028年執行完畢；不過，今年稍早曝光的性能提升版M60A3戰車砲塔砲管，是從美國購入的庫存品。

國防部今年公開預算指出，陸軍今年至2028年間編列新台幣8.36億元，委由軍備局生產105公厘砲砲管。軍備局目前產能已達量產規模，今年就會首批新貨交軍，供M60A3主戰車進行砲管更換。（本報資料照）

據了解，軍備局202廠產製的105公厘戰車砲管，其技術授權來自歐洲，除購入砲管膛線加工機和半自動焊接機等設備、翻新砲管自緊設備機具，另聯手台中在地鋼鐵廠生產砲管本體毛胚，並自行加工砲口制退器、膛線等零件，逐步建立產製能量，並在今年將首批砲管交付陸軍。

此外，今年交付的首批105公厘戰車砲砲管是規劃給M60A3戰車進行更換，倘若「獵豹專案」的105公厘輪型戰車未來獲陸軍採購並正式投產，後續同規格砲管的供給能量沒有問題。

國防部軍備局去（2024）年公開展示的「獵豹」105公厘輪型戰車。（本報資料照，記者王藝菘攝）

另據透露，雖然軍方內部近期對105公厘輪型戰車的開發有異議，但依原期程，降低車高的「獵豹」D3樣車今年6月就會完成組裝，並在今年9月的台北國防航太展亮相；若後續進展順利，首輛量產型車可望於今年底（12月）出廠。此外，軍備局今（24）日還公告一項「輪型戰車底盤載具整體後勤支援整合服務」，由中科院航研所以新台幣3百萬元得標，履約期間從前（22）日執行至明（2026）年底止，為期一年八個月。

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