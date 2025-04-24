俄飛彈狂基輔釀9死逾60傷！烏外長：普廷行動證明只想戰爭

4月24日凌晨，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動飛彈與無人機攻擊，圖為一枚飛彈爆炸瞬間，照亮城市夜空。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭首都基輔24日凌晨遭遇俄羅斯「大規模」飛彈攻擊，造成至少9人罹難、逾60人受傷，是莫斯科三年前發動入侵以來，對基輔最致命的襲擊之一。此次攻擊為已顯緊張的美方停火斡旋再添變數。

法新社報導，儘管基輔擁有較佳的防空系統，相較於其他城市，遭受致命襲擊的情況較少見，但此次攻擊的嚴重性引發高度關注。烏克蘭總統倫斯基23日才剛呼籲「立即、全面且無條件停火」。但川普卻在基輔遇襲前數小時稱，和平協議「非常接近」，反控澤倫斯基更難談判，並警告其拒絕接受莫斯科佔領克里米亞作為和平條件，只會延長「殺戮戰場」。俄羅斯總統普廷則尚未回應澤倫斯基關於停止攻擊平民目標的提議，並於上月拒絕了美烏的全面無條件停火呼籲。

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烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體上表示：「普廷用行動而非言詞證明，他不尊重任何和平努力，只想繼續戰爭。」他同時抨擊莫斯科要求烏克蘭撤出更多領土的「極端要求」。澤倫斯基的高階幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）更直指：「普丁只展現了殺戮的慾望。」烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）也譴責俄羅斯「整夜恐嚇烏克蘭城市」，以巡弋飛彈、彈道飛彈、無人機及航空炸彈，「殘酷且不擇手段地攻擊城市、殺害人民，而世界正在努力建立和平。」

法新社記者現場報導，當地時間凌晨約1時，空襲警報響起後不久，基輔上空便傳來巨大爆炸聲。救援人員徹夜在被毀建築的斷垣殘壁中搜尋，並撲滅公寓大樓的火勢。內政部稱，首都共有13處地點通報災損。烏克蘭國家緊急服務部門確認至少 9 死逾 60 傷，傷者中有6名兒童，共42人送醫。內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，「瓦礫堆下仍能聽到電話鈴聲，搜救將持續直到確認找到所有人」，並提到有兩名兒童失蹤。

近一個月來，俄軍發動了數次致命空襲，無視川普推動快速結束衝突的呼籲。例如4月13日對東北部城市蘇梅（Sumy）中心的彈道飛彈攻擊造成至少35人死亡；四月初對澤倫斯基家鄉克利福洛（Kryvyi Rih）的襲擊，造成至少19死，其中9名兒童。

4月24日，基輔遭俄羅斯飛彈攻擊後，烏克蘭救難人員在現場滅火。（法新社）

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