反制中俄五代機！F-22升級紅外線偵蒐 對抗匿蹤威脅

美國空軍 F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機正整合新世代紅外線感測器系統（IRDS），此項尖端升級旨在強化其匿蹤下的「先敵發現、先敵射擊」能力。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》23日報導，美國國防巨擘洛克希德·馬丁 （Lockheed Martin） 宣布為 F-22「猛禽」（Raptor） 匿蹤戰機整合新世代紅外線感測系統，提升其戰場生存性與殺傷力，以維持美國空優並展現F-22的持續進化。

F-22 是美國空軍頂尖的空優匿蹤戰機，以匿蹤、超音速巡航（Supercruise）、高機動性及優異的態勢感知能力聞名，能穿透敵方嚴密防空網執行奪取制空權等多重任務。

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此次升級核心為「紅外線防禦系統」（IRDS），是一套先進的被動式感測器。不同於主動發射訊號的雷達，IRDS藉由偵測熱訊號追蹤目標，讓F-22能在電磁靜默環境下作戰，對匿蹤突襲任務極為關鍵。

IRDS提供360度被動紅外線監視，顯著提升態勢感知。在複雜電磁環境與匿蹤威脅下，它作為關鍵的輔助偵測手段，即使雷達受干擾，也能提供敵機與飛彈的早期預警。

IRDS的遠程鎖定能力極具價值。它透過偵測熱輻射，讓 F-22 能在遠距識別、接戰敵機，常能先於對手發現目標，符合美軍「先敵發現、先敵射擊、先敵摧毀」原則。搭配長程飛彈如 AIM-120（AMRAAM），使「猛禽」成為高效的先制打擊平台，尤其適用於反介入/區域拒止（A2/AD） 環境。

針對中、俄等國的第五代戰機，IRDS也提供關鍵的反匿蹤能力。由於引擎和航電設備仍會散發熱量，IRDS能捕捉這些微弱紅外線訊號，有效追蹤和鎖定匿蹤目標。

IRDS也強化了F-22的防禦，提供優越的飛彈預警。它能偵測來襲飛彈的熱訊號，即時告警飛行員採取規避或反制措施（如施放熱焰彈），在高G空戰（指戰機進行高速急轉彎、飛行員須承受極大加速力的空中纏鬥）中尤為重要。

IRDS的數據能無縫整合至F-22的「感測器融合」（Sensor Fusion） 架構。融合紅外線、雷達、電子支援措施（ESM） 等多源資訊，產生統一作戰圖像，提升威脅識別、反應速度與飛行員決策效率，並強化與預警機 （AWACS）、無人機等平台的協同作戰能力。

此IRDS整合雖非新合約項目，卻是F-22整體現代化藍圖的關鍵部分，旨在維持其戰術優勢至2030 年代。這項升級代表F-22作戰能力的重大飛躍，鞏固其空中頂級掠食者的地位。

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