日媒首次揭露「最上級」核心 360度戰情中心、艦橋、船員生命監控

海上自衛隊昨（23）日特別開放多家媒體登上「最上級」艦拍攝，首度曝光核心內部空間與構造，包括艦橋、操作介面，以及極為機敏的「戰鬥指揮中心」（CIC）。（圖片擷取自日テレNEWS的影片、海上自衛隊/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕因應少子化兵源不足，以及各式科技的日新月異，日本最新推出的「最上級」護衛艦被認為是作戰艦的大躍進。海上自衛隊昨（23）日特別開放多家媒體登上「熊野號」拍攝，首度曝光該艦的核心內部空間與構造，包括艦橋、操作介面，以及極為機敏的戰鬥指揮中心（CIC），艦上甚至還為船員配戴生命偵測儀，目睹證實了該艦是一艘僅需90人即可操作的高科技戰艦！

「熊野號」是最上級的2號艦，根據日本電視媒體《日テレNEWS》發布的介紹畫面，可見熊野號的艦體空間雖不算巨大，但內部高度數位化與自動化，因此大量節省了操作人力，相對艦內空間也寬敞不少。日方此次獲准曝光的空間包括機庫、艦橋駕駛室、海圖室、操作介面，以及非常機敏的戰鬥指揮中心（CIC），該區位於不見天日的艦體內部。

請繼續往下閱讀...

而首度曝光的「戰鬥指揮中心」，是最上級艦的最大亮點，可見整個座位空間採360度環型設計，中間有個控制台，周圍則被大型顯示螢幕包圍，透過艦橋天線底下的多部攝影機，將周圍的畫面投映在螢幕上，並且融入相關識別及距離資訊，事態感知一目了然。

最上級艦首度曝光的「戰鬥指揮中心」，可見整個座位空間採360度環型設計，周圍則被大型顯示螢幕包圍，透過相關識別及距離資訊，事態感知一目了然。（圖片擷取自日テレNEWS的影片）

艦橋天線底下設有多部攝影機，可將周圍的畫面投映在「戰鬥指揮中心」的螢幕上。（圖片擷取自日テレNEWS的影片）

獲准登艦的《朝日新聞》也報導表示，原本分散在艦內的射擊管制室、電信室、駕駛室等功能空間如今皆整合進戰鬥指揮中心中，使得各種資訊能夠透過情報中心的360度螢幕一覽無遺。

原本分散在艦內的射擊管制室、電信室、駕駛室等功能空間如今皆整合進「戰鬥指揮中心」中，使得各種資訊能夠透過情報中心的360度螢幕一覽無遺。（圖片擷取自日テレNEWS的影片）

艦上還為每位官兵配戴類似手錶的生物偵測器，以利人員的位置、健康狀態能被及時掌握，並且這些資訊也會彙整到「戰鬥指揮中心」的介面中。（圖片擷取自日テレNEWS的影片）

因應日本兵員人力短缺，最上級護衛艦主打實現人力精簡，因此全艦採高度數位化設計，相較傳統的護衛艦，僅需90人即可操作，艦長相當於中校編階，相較金剛級的大型護衛艦，需300人操作、指揮為上校編階，而中型的朝日級護衛艦，指揮同為中校編階但仍需200人才能操作，最上級的人力需求是這些船艦的一半以下。

這個特點也反映在了艦橋指揮層上，從日媒開箱的影片中可見，最上級的艦橋大量使用使用螢幕面板，而操作介面上顯示艦體整合資訊、電子海事圖（ECDIS）、以及可結合GPS的導航圖等，另於駕駛台後方設立獨立的海圖室。自衛隊員介紹，平時日常航行僅需4名操作員即可維持運作，相較傳統護衛艦，這個工作至少需要7名人員。

最上級的艦橋大量使用螢幕面板，而操作介面上顯示全艦整合資訊、電子海事圖（ECDIS）、以及可結合GPS的導航圖等。（圖片擷取自日テレNEWS的影片）

艦體各項資訊整合與顯示一目了然。（圖片擷取自日テレNEWS的影片）

另外，最特別的是，艦上還為每位官兵配戴類似手錶的生物偵測器，以利人員的位置、健康狀態能被及時掌握，並且這些資訊也會彙整到「戰鬥指揮中心」的介面中；而以往獨立於作戰的損害管制，亦被併入指揮中心內，配合艦內設置的多部監控攝影機，讓所有狀況更確實且透明化。

艦內空間寬敞明亮，配合多部監控攝影機，讓所有狀況更確實且透明化。（圖片擷取自日テレNEWS的影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法