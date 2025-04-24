志願役女兵投擲手榴彈訓練 克服內心緊張及恐懼

陸軍步兵302旅、104旅日前實施手榴彈實彈投擲訓練。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍步兵302旅、104旅日前分別實施常備兵役軍事訓練第2238梯及114-1梯志願女兵手榴彈實彈投擲訓練，參與訓練的104旅入伍生王伃亘表示，與陣地指導官協力將手榴彈往目標區投擲，克服內心緊張及恐懼，順利完成投擲。

軍方強化訓練，無論是義務役或是志願的新兵，都要接受包括手榴彈投擲在內的實戰訓練。

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根據軍媒今天報導指出，陸軍步兵302旅、104旅日前分別實施常備兵役軍事訓練第2238梯及114-1梯志願女兵手榴彈實彈投擲訓練，訓前由教官詳盡講解標準投擲姿勢，並指導訓員反覆練習，同時要求訓員熟記投擲口令，以確保實彈投擲時動作精確，並有效提升官兵戰場應變能力及心理素質。

302旅營長歐少校表示，手榴彈投擲為新兵入伍訓練重點項目，更是磨練官兵戰場抗壓性的關鍵訓練。唯有熟稔投擲流程與動作，方能在戰場上有效發揮戰技。期勉訓員透過扎實訓練，勇於挑戰自我，為未來軍旅生涯奠定穩固基礎。

104旅入伍生王伃亘表示，與陣地指導官協力將手榴彈往目標區投擲，克服內心緊張及恐懼，順利完成投擲，也藉由此次經驗，提升自身的心理素質與戰場抗壓力，期許自己日後能繼續克服挑戰、超越自我。

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