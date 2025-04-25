加薩再遭空襲釀55死 以色列籲釋放人質「否則擴大攻勢」

加薩民防機構發出聲明表示，24日稍早，加薩市1戶住宅被空襲夷為平地，造成6人死亡。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩走廊救援隊伍及醫護人員表示，以色列24日多次發動空襲，造成至少55人死亡；以色列軍方則證實，當天襲擊了巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的指揮中心，並威脅若不盡快釋放人質，將對加薩發動更大規模攻勢。

綜合媒體報導，加薩醫務人員24日稱，2枚以色列飛彈擊中加薩北部賈巴利亞（Jabalia）1間警察局，導致10人死亡，數十人受傷。當地衛生部門表示，以色列在加薩的多次空襲已造成大規模傷亡。

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以色列軍方24日發出聲明回應，部隊襲擊了哈瑪斯及其盟軍伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）在賈巴利亞的指揮中心，武裝分子利用該設施策劃、實施針對以色列軍隊的襲擊。

加薩民防機構在聲明中表示，24日稍早，北部加薩市（Gaza City）1戶人家的住宅被空襲夷為平地，造成該家庭6名成員死亡。

以色列軍方並稱，1名士兵24日在加薩北部的戰鬥中喪生，另有1名軍官和1名預備役人員受重傷。

在各方斡旋下，以哈雙方停火協議今年1月19日生效。但協議破裂後，以軍3月18日恢復在加薩的攻勢。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）24日視察在加薩的以色列部隊時揚言，若哈瑪斯不釋放剩餘人質，以色列將擴大對加薩的攻勢。與此同時，以色列軍方又對加薩北部發布疏散令，計劃發動攻擊。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，殺害約1200人，並擄走約250人當人質；以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發起軍事行動。部分人質已經獲釋。

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