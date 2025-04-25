雷虎自殺式無人快艇亮相 宣稱3特點超出中科院要求

雷虎自殺式無人快艇正式報名中科院「快奇專案。」（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎科技旗艦級無人快艇 USV「海鯊號 SeaShark 800」已正式報名參與國家中山科學研究院「快奇專案」攻擊型無人艇性能測試。雷虎表示，「海鯊號 SeaShark 800」是一款具備搭載炸藥及遠程導控能力的自殺式攻擊無人艇 USV，其目標旨在強化台灣在不對稱作戰方面的能力。

中科院「快奇專案」將於2025年6月在宜蘭蘇澳外海舉行性能測試。據了解，有中科院的「快奇專案」性能測試已吸引了包括雷虎科技在內的6家國內外廠商參與。

請繼續往下閱讀...

雷虎說，此次推出的「海鯊號 SeaShark 800」，為確保各項規格均能達到最佳標準，正積極進行於海域公開測試，正緊鑼密鼓地進行各項關鍵性能測試，包括高速航行、遠程導控、抗干擾能力以及自主航行等多項關鍵指標。

雷虎進一步指出，海鯊號 SeaShark 800 USV 在航速（50節）、續航力（600公里）以及低平設計等方面已展現出超越中科院「快奇專案」要求的潛力，雷虎科技海鯊號 SeaShark 800 USV 無人快艇的規格與性能，艇身長8.1公尺，寬2.1公尺，高1.9公尺，滿載排水量達2.7噸，吃水深度小於0.5公尺，最高航速可達50節以上（約92.6公里/小時），續航力更達600公里（約324海浬）。

匿蹤設計採用低平船體設計，並具備低雷達反射截面（RCS）特性，大幅提升其匿蹤性能，使其更適合執行高風險的自殺式攻擊任務。

雙模導控部分，同時支援衛星信號與射頻（RF）雙模式遠程導控技術，有效確保在複雜的電磁環境下仍能維持穩定可靠的通訊，遙控距離可達數十至上百公里。

群控協同方面則是搭載雷虎科技自主開發的群控模式（swarm control），可實現多艘無人艇之間的協同作戰，靈活執行集群攻擊或分散式監控等多樣化任務。

最後，智慧辨識部分則是內建先進的AI目標辨識系統，能夠自動識別敵方艦艇、海面漂浮物或其他特定目標，顯著提升攻擊的精準度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法