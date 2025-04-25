中國出動16機艦擾台 9架次軍機全數越台海中線

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（25）日公布最新動態，其偵獲中國解放軍昨（24）日清晨6時至今晨6時，共出動軍機9架次、7艘軍艦及1艘公務船在台海周邊活動，這9架軍機全數逾越台灣海峽中線，進入我北部及西南空域。

根據國防部發布的示意圖陳述，中國昨派出主戰機共7架次，活動時間自上午9時40分至下午2時35分；另2架次輔戰機，於上午11時10分至下午4時25分，出現在台灣西南空域外緣。9架次軍機全數逾越台海中線。

另外，亦有7艘共軍軍艦、1艘公務船，持續在台海周遭活動。

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國防部預告，中共將於4月27日自四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭發射任務，預計朝西太平洋方向飛行，並將通過我國防空識別區（ADIZ）。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。

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