國軍T112新型步槍量產中 研發職人劉宗賢揭露5年「從無到有」歷程

國防部軍備局401廠研發官劉宗賢少校。在投入TS112步槍瞄準鏡研發前，他曾參與T108狙擊槍作戰測評。（軍聞社）

〔記者陳治程／綜合報導〕國防部軍備局205廠去（2024）年首度公開展示T112戰鬥步槍，不只槍身設計更新，射擊精度、槍管壽限大幅提升，且新槍隨附的各式光學瞄具也備受外界期待，可望強化未來換裝部隊現代化作戰能力。而催生前述裝備的關鍵功臣劉宗賢少校，近日接受軍媒專訪，親道過去五年來「從無到有」、打造國軍新世代輕兵器的心路歷程。

根據國防部今（2025）年國防公開預算書，國軍以「新型步槍」名義編列新台幣81億656萬4000元預算，為陸軍、憲兵及後備等部隊採購8萬6114把T112步槍，並由陸軍統籌各軍種需求建案，今年生產的首批2萬5000把槍枝，計畫優先解繳主戰部隊換裝。

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國防部軍備局205廠去（2024）年4月首度推出全新的T112戰鬥步槍，後續公開參訪更展示搭配的TS112系列瞄準鏡。全系列裝備今（2025）年投產後，國軍官媒近日刊出研發人員專訪，親道新式瞄具研發的箇中故事。（國防部發言人官方Facebook）

綜合國軍官媒與媒體報導，T112步槍的研發作業早於2020年啟動，陸軍當時針對新型步槍率先提出「可變倍率1.5至6倍」的需求，並進一步要求能有4倍放大率、可在實距600公尺外清楚辨識人形，這使得以往曾參與T108狙擊槍作戰測評，後奉命研發新槍瞄準鏡的劉宗賢少校吃足苦頭。他分享道，他不只受派民間單位鑽研光學設計，並搭配光學設計軟體Zemax，以找出TS112瞄具的最佳參數。

TS112新型步槍近戰瞄準鏡，其放大倍率達4倍，並具有300至600公尺間的「彈墜補償」（BDC）功能。（取自青年日報）TS112內紅點瞄準鏡具備12段亮度調整，是快速反應射擊的高效幫手。（取自青年日報）

進入機構設計階段後，劉宗賢說，他進一步自學電腦輔助設計軟體Solidworks，參酌美、德、加等國多款規格相近產品；並依據205廠提供的彈道圖逐步修正槍鏡內刻劃位置與間隔，經過3萬發以上的實彈測試，最終滿足300至600公尺間的「彈墜補償」（Bullet Drop Compensation, BDC）功能，確保射手在瞄具輔助下精準命中目標。

報導進一步補充，隨著TS112瞄準鏡的研發工作進入尾聲，接著就要正式投產；而為讓生產線操作手方便組裝、調整視差，全鏡採用「可調式設計」結合，這也是產線效率提升的箇中要訣。劉宗賢感動之餘，也期望他的「職人精神」，在化作新型步槍瞄準鏡的具體成果後，能讓國軍這款新作戰利器被更多人看見。

軍備局401廠TS112系列瞄準鏡研發團隊。（取自青年日報）

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